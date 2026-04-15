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Los acantilados con láminas de roca milenaria que parecen un escenario de Christopher Nolan: un paisaje que desafía el tiempo, Patrimonio Geológico mundial, que parece de otro planeta

Hay lugares que parecen sacados de la imaginación pero que son tan reales como la vida misma, algo que sucede en este rincón de Euskadi.

Es uno de los paisajes más impresionantes de España

Es uno de los paisajes más impresionantes de España / Istock / Eloi_Omella

Lidia Lozano

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Dicen que la mente no es capaz de crear ilusiones completamente nuevas, sino que se basa en algo que ya ha visto previamente, y hay destinos que bien podrían haber inspirado a Christopher Nolan para alguno de sus escenarios imposibles. Nolan es uno de esos directores con sello propio, cuyas películas se reconocen en cuanto uno las ve. Quizá no es algo tan exagerado como ocurre con Wes Anderson y sus paisajes de colores pastel, pero sucede.

Las capas geológicas del flysch de Zumaia

Las capas geológicas del flysch de Zumaia / Istock / David Gonzalez Rebollo

Cuando nos asomamos a paisajes marcianos, que parecen sacados de otros planetas, es normal que los más cinéfilos pensemos en películas como 'Interstellar'. Para localizar planetas de otras galaxias, Nolan se fue hasta Islandia, pero podría haberse venido a España y haber rodado en el geoparque del flysch de Zumaia. Esta formación rocosa milenaria con nombre alemán -flysch significa deslizar-, es de las más impresionantes de todo nuestro mundo.

El pueblo de España que es un viaje a la película 'Frozen'

El pueblo de España que es un viaje a la película 'Frozen'

Redacción Viajar

Paisajes de película extraterrestre

Si llegan a decirnos que ahí es donde aterrizó Matthew McConaughey cuando viajaba entre galaxias, nos lo creeríamos completamente. Al lado de Bilbao y San Sebastián, en País Vasco, tenemos la suerte de gozar de un lugar lleno de magia. El flysch es una formación rocosa con capas duras y blandas, y esta diferencia de resistencia hace que, se comporten de manera diferente ante la erosión. Así, se crean esos estratos tan curiosos que parecen láminas de pizarra.

Paisaje con el flysch de Zumaia como protagonista

Paisaje con el flysch de Zumaia como protagonista / Istock / kavram

El litoral desde Zumaia hasta Mutriku, pasando por Deba, en Guipúzcoa, está lleno de este tipo de formaciones, pero algunas son más impresionantes que otras. Sin embargo, no solo es llamativo a nivel paisajístico, sino que también lo es a nivel científico. Es Patrimonio Geológico Mundial reconocido por la IUGS (Unión Internacional de Ciencias Geológicas, por sus siglas en inglés) como uno de los 100 lugares de mayor relevancia científica de la Tierra.

Costa del flysch de Zumaia

Costa del flysch de Zumaia / Istock / Eloi_Omella

Los estudios de la zona indican que cuenta con más de 60 millones de años. De hecho, se puede ver una fina capa negra que podría haber estado ahí cuando cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios. Sus orígenes, por tanto, se remontan al Cretácico inferior. Se trata de un territorio kárstico, donde la roca presenta componentes solubles al agua y, al estar en la misma costa, eso hace que adquiera formas tan características y casi sobrenaturales.

La mejor manera de conocer el flysch de Zumaia

  • Desde Zumaia puedes ir caminando por la calle Amaia Plaza hasta llegar al camino de la playa de Algorri. Camina unos 15 minutos y llegarás al mirador.
  • Desde la playa de Algorri puedes bordear el acantilado hasta la ermita de San Telmo, en un recorrido de un kilómetro.
  • Puedes pasear por la playa de Itzurun, dentro de Zumaia, para contemplar las formaciones.

¿Cómo se puede conocer esta joya geológica?

Siguiendo la ruta de los Miradores del Geoparque se puede disfrutar de esta maravilla geológica. Se extiende por 55 kilómetros entre los diferentes paisajes y pueblos que conforman el terreno. Es posible realizarlo en coche, pero también hay travesías en barco para disfrutar del litoral salvaje de Euskadi. El flysch más conocido es el de Zumaia, pero también se puede encontrar en Deba, y disfrutar de sus tradiciones, costumbres y belleza propias de pueblos norteños.

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La costa de Deba con formaciones flysch

La costa de Deba con formaciones flysch / Istock / Dorota Tobor

La playa de Algorri, en Zumaia, es el punto más especial para conocer los flysch. Es una cala que está coronada por la ermita de San Telmo y, aunque allí no se ha grabado ninguna escena de películas de Nolan -todavía-, sí fue escenario para la mítica 'Ocho apellidos vascos'. En Deba, donde mejor se contempla este fenómeno, es en las playas de Santiago y Lapari, donde se halla el flysch negro, de los más antiguos de todo el geoparque.

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