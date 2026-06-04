Abre en Alicante el tobogán de agua más extremo de Europa, con una caída de 100 kilómetros por hora desde una altura de 33 metros: “es como lanzarse desde un edificio de 13 plantas en caída libre”

A pesar de las altas temperaturas, el verano no ha llegado todavía de manera oficial; lo hará el próximo 21 de junio de 2026. Sin embargo, ya se nota en el ambiente que está a la vuelta de la esquina, y uno de los últimos hitos que lo confirman es la reapertura del que dicen es el tobogán acuático más alto y extremo de toda Europa.

El verano es sinónimo de parque acuático, pero no todos son iguales... / Istock

Está en Benidorm, en Aqualandia, uno de los parques temáticos más históricos y populares de la ciudad; no hay alicantino que no haya pasado por aquí. Un lugar que cuando abrió sus puertas (en 1985) hizo historia por ser el primer parque acuático de España, y el más grande de toda Europa, título que ha mantenido durante más de dos décadas.

Adriana Fernández

El pasado 23 de mayo, el parque volvío a abrir al publico con motivo de la temporada estival 2026. Y, con la intención de no bajarse del podio de los parques temáticos más comentados y visitados de Europa, también han reabierto, una vez más, las puertas de una de sus atracciones míticas e icónicas: Verti-Go.

Puro vértigo solo de verlo. / Aqualandia

El tobogán de agua más extremo de Europa

Verti-Go, que así se llama esta atracción, no es uno sino dos toboganes en realidad. Uno rojo y otro verde, y en este caso, los colores sí importan, porque van más allá de un simple detalle estético.

Uno de ellos, el de color verde, es para los que se atrevan a lanzarse por un tobogán de 95 metros de longitud con una caída libre de 28 metros de altura; mientras que su hermano de color rojo, es para los más valientes. Tiene una caída más radical aún: de hasta 33 metros de caída. “Es como lanzarse desde un edificio de 13 plantas en caída libre”, dicen quienes han tenido la suerte de probarlo.

Mucha adrenalina, pero con limitaciones: solo es apto para aquellas personas que cumplan ciertas condiciones físicas y de altura, que se reducen simplemente a una altura mínima para acceder a la atracción (140 centímetros para el tobogán rojo, y 125 para el tobogán verde) y un peso límite de 120 kilos.

Un tobogán cápsula que es único

La singularidad del tobogán, además de por su altura excesiva y el riesgo a salir magullado (gajes del oficio) reside en el inicio de la caída: todo comienza en una especie de cápsula translúcida en la que el usuario se coloca y, cuando menos se lo espera, se abre una trampilla bajo sus pies que hace que, literal, caiga al vacío. Los valientes que se atreven a probarlo, en ese momento se precipitan hacia un descenso que puede alcanzar más de 100 kilómetros hora.

Quienes lo han probado dicen que la sensación es “de caída libre total”, en un recorrido de unos cien metros que se completan en apenas tres segundos de pura adrenalina y con una inclinación que puede superar el 60%. Es lo que hace que este tobogán sea único en su especie y pueda presumir de ser el tobogán cápsula acuático más alto de Europa.

Habrá más de uno o de una que ahora mismo esté pensando en el tobogán de Turquía, Emerald Blue en el parque temático The Land of Legends. Porque aunque se trata de un tobogán de 55 metros de caída (ojo con eso), no es una caída libre en sentido estricto: durante prácticamente todo el recorrido el tobogán está encapsulado. Y, quienes lo han hecho, saben que eso resta emoción al viaje.