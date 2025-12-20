Los 7 nuevos Pueblos Mágicos de Andalucía para 2026: destinos ideales para una escapada navideña

Cerrando el listado de los nuevos Pueblos Mágicos de Andalucía se encuentran dos municipios malagueños, Arriate y Gaucín. Del primero de ellos, la red ha indicado: "Arriate es el pueblo del amor, con un contundente eslogan, 'Flechazo a Primera vista', con una mascota llamada Valentina, que se trata de una simpática cigüeña que vive todo el año en una chimenea de un antiguo molino de la localidad, es la encargada de enseñar el pueblo a todos sus visitantes".