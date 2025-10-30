Las 7 maravillas románicas de España que deberías visitar una vez en la vida: forman parte del increíble patrimonio arquitectónico español

Oficialmente llamada colegiata de Santa María la Mayor, fue construida a finales del siglo XII, y destaca por su portada septentrional, una de las más decoradas del románico zamorano, y por el cimborrio que se encuentra sobre el crucero, influenciado por las catedrales de Salamanca y Zamora. Es un templo voluminoso, con planta de cruz latina, y tres naves de tres tramos con bóvedas de horno en la cabecera, de cañón en el crucero, y nervadas en el centro. Destacan sobretodo los capiteles de las columnas adosadas a los soportes de los arcos torales, decorados con temas vegetales o escenas bíblicas.