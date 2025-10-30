Las 7 maravillas románicas de España que deberías visitar una vez en la vida: forman parte del increíble patrimonio arquitectónico español
Muy pocos países pueden presumir de tener tantos ejemplos, y de tal belleza, de monumentos románicos, y España es uno de ellos.
Durante los siglos XI y XII, el arte románico se expandió a lo largo de toda Europa. Surgió como consecuencia de la renovación espiritual que inspiró la construcción de iglesias y otros edificios religiosos, por lo que se considera el primer estilo claramente cristiano.
Aunque compartía sus rasgos estilísticos con el resto del románico europeo, en los reinos hispano-cristianos que gobernaban la península ibérica de la época fue bautizado como románico español. Las primeras muestras de este arte en la península aparecieron en Cataluña, más tarde siendo difundido por el territorio siguiendo el recorrido del Camino de Santiago.
Iglesia de Santa María de Eunate (Navarra)
Ubicada en el punto donde se cruzan los Caminos de Santiago de Somport y de Roncesvalles, en el Valle de Ilzarbe, es una de las dos únicas iglesias con planta octogonal de España. Es también curiosa la disposición del claustro, construida en forma de una bonita galería porticada que rodea el edificio. Hay teorías que dicen que el origen de la iglesia está en la orden de los Templarios, pues acostumbraban a hacer construcciones circulares para emular la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca)
El monasterio más importante de Aragón durante la alta Edad Media, este monasterio se encuentra en el término municipal de Jaca. Está cubierto por la enorme roca que le da nombre, por lo que se mimetiza perfectamente con su entorno natural. Su importancia religiosa es incalculable, pues fue aquí que se celebró la primera liturgia en rito romano de la península, en sustitución del antiguo rito mozárabe. Es además el lugar donde fueron enterrados los primeros reyes de Aragón.
Iglesia de Santo Domingo (Soria)
Inspirada en la catedral de Nôtre-Dame-La-Grande de Poitiers, en Francia, en el año 2000 fue catalogada como Bien de Interés Cultural. Está considerada uno de los mayores logros del románico español, hecho que queda reflejado en su espectacular fachada, con un gran rosetón en el centro, y su planta de cruz latina con tres naves.
Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada (Valladolid)
En las inmediaciones del municipio de Urueña, desde 2007 la primera Villa del Libro de España, encontramos este impresionante templo románico construido entre los siglos XI y XII. Claro ejemplo del románico lombardo, su arquitectura exterior se caracteriza por las bandas lombardas y los arquillos ciegos característicos del románico inicial. Tiene una planta basilical, con tres naves abovedadas de medio cañón separadas por pilares cruciformes.
Ermita de San Pantaleón de Losa (Burgos)
Construida a principios del siglo XIII en el Vale de Losa, su emplazamiento, las varias interpretaciones de la simbología de su iconografía, y la pertenencia a la Orden de San Juan de Jerusalén han hecho que nacieran incontables leyendas que la relacionan con el Santo Grial. De su construcción destaca la nave central de planta rectangular, con un ábside de poca altura, y la portada, flanqueada por un supuesto atalante que algunos interpretan como Sansón.
Colegiata de Toro (Zamora)
Oficialmente llamada colegiata de Santa María la Mayor, fue construida a finales del siglo XII, y destaca por su portada septentrional, una de las más decoradas del románico zamorano, y por el cimborrio que se encuentra sobre el crucero, influenciado por las catedrales de Salamanca y Zamora. Es un templo voluminoso, con planta de cruz latina, y tres naves de tres tramos con bóvedas de horno en la cabecera, de cañón en el crucero, y nervadas en el centro. Destacan sobretodo los capiteles de las columnas adosadas a los soportes de los arcos torales, decorados con temas vegetales o escenas bíblicas.
Iglesia de Sant Climent de Taüll (Lleida)
Catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esta iglesia constituye uno de los mayores ejemplos del románico catalán, y una de las más representativas del estilo en la península ibérica. Construida sobre un templo anterior del siglo X, en su interior se conservan fragmentos de pinturas y tallas románicas. Pero su elemento más distintivo es el campanario, con una torre de cinco pisos que domina sobre el lugar.
