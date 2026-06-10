7 balnearios históricos de España que cuestan menos de 80 euros la noche: aguas termales romanas, arquitectura modernista y tratamientos que los médicos llevan recetando desde el siglo XIX

Desde los baños de vapor de la Antigua Grecia, hasta las termas y balnearios que conocemos en la actualidad, el uso de juegos de agua como tratamiento recreativo, de relajación y terapéutico ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, evolucionando en función de las necesidades, gustos, preferencias, ingenio e ingeniería, y estilo de cada época, haciendo de algunas instalaciones verdaderas obras de arte.

Baños termales romanos. / Istock

En el imperio romano, se hablaba de la tepidarium, la sala de aclimatación mediante agua tibia; el caldarium, de baños de agua caliente y vapor; o el frigidarium, una suerte de piscina de agua fría para finalizar este pequeño circuito. Hoy, España cuenta con más de 100 balnearios en activo, con baños turcos, circuitos de hidromasaje, contrastes y saunas secas, pero la esencia de la tranquilidad y el disfrute sigue intacta, por eso hoy te traemos siete opciones por menos de 80 euros para que disfrutes de todas ellas.

Balneario de Archena, Murcia / Balneario de Archena

Balneario de Archena, Murcia

A 35 kilómetros de la ciudad de Murcia, el Balneario de Archena se esconde en el corazón del Valle del Ricote como el destino perfecto para los viajeros que anhelen un descanso, con precios que en temporada baja no superan los 50 euros la noche, y en alta, no sobrepasan los 75. De origen romano, cuenta con un impresionante conjunto de piscinas termales de 8.000 m², pero si buscas le tratamiento estrella, pregunta por el Masaje Archena, el Termarchena y los lodos generales, 45 grados, dotados de propiedades antiinflamatorias.

Balneario de Leana, Los Baños de la Fortuna, Murcia

En esta misma región y con precios similares, Leana presenta uno de los enclaves termales más antiguos del país, con restos arqueológicos que remontan su historia a asentamientos humanos correspondientes al Neolítico, dejando una huella que seguirían iberos, romanos y árabes en esta tierra de salud y culto al agua. Desde la época romana, la Cueva Negra y alrededores recogen el rastro de las primeras termas y santuarios dedicados a este culto, pero el edificio que hoy regenta estas impresionantes instalaciones presenta un impresionante estilo victoriano, propio del siglo XIX: techos pintados, una gran escalera de mármol y el trazado arquitectónico original de 1860.

1881 Hotel Balneario Vichy Catalán, Caldes de Malavella, Girona / 1881 Hotel Balneario Vichy Catalán

1881 Hotel Balneario Vichy Catalán, Caldes de Malavella, Girona

En 1881, el mundo descubrió las propiedades y beneficios de las aguas del manantial "Puig de les Ànimes", en Caldes de Malavella, una villa termal a 25 kilómetros de Girona. En 1883, sus aguas fueron declaradas oficialmente de Utilidad Pública y empezaron a conocerse con el nombre con que hoy se siguen llamando: Vichy Catalán, un manantial a 60 grados productor de aguas de gasificación natural.

Gracias a este descubrimiento el primer balneario se abrió paso y, desde el siglo XIX, esta joya de estilo neomudéjar se mantiene en pie con tratamientos mineromedicinales, circuitos termales, piscinas, jardines y hasta un completo de embotellado de agua. Pese a que en temporada alta puede alcanzar los 80 euros, en su contraria no sobrepasa los 65 la noche, con ofertas de hasta 50 euros.

Hotel Balneario Alhama de Aragón / Hotel Balneario Alhama de Aragón

Hotel Balneario Alhama de Aragón, Zaragoza

A orillas del río Jalón, enclavado en la Comunidad de Calatayud, este balneario de origen árabe —Al-Hammam, es decir, los baños—, cuenta con uno de los lagos termales más grandes de Europa, varios manantiales con propiedades medicinales y un hotel del siglo XIX con bóvedas de cañón inspiradas en la estética clásica.

Sus instalaciones ofrecen piscinas termo-activas, circuitos de agua, baños de vapor o templarium, entre otros, por un precio que, en temporada baja (de septiembre a octubre) no supera los 65 euros, llegando a los 85 en temporada alta y fines de semana.

Balneario Acuña, Caldas de Reis, Pontevedra

En el extremo noroeste del país, a solo 20 kilómetros de Pontevedra y 35 de Santiago, Caldas de Reis recoge, a orillas del río Umia -pleno camino portugués-, presenta la historia del balneario del secretario de Carlos IV, fundado a principios del siglo XIX como una casa de aguas. Acompañado más adelante de un segundo edificio modernista, este recinto recoge las aguas declaradas de Utilidad Pública en 1813, hoy presentes en circuitos, terapias y una piscina termal externa elegidas por curiosos y peregrinos como la terapia mineromedicinal perfecta antes de continuar con el Camino. Además, en temporada baja, su precio máximo ronda los 50 euros, por lo que una escapada a sus aguas se presenta casi irrechazable.

Balneario de la Virgen, Jaraba, Zaragoza / Balneario de la Virgen

Balneario de la Virgen, Jaraba, Zaragoza

A punto de cumplir dos siglos de tradición termal, este balneario es santuario natural. A diferencia de los anteriores, este cuenta con un definido protagonista: un lago termal natural con aguas mineromedicinales que brotan a más de 30 grados de manera natural, dotado de piedra volcánica y un entorno de silencio casi onírico. Además, este espacio dista de solo 15 kilómetros del Monasterio de Piedra, datado del siglo XII, Bien de Interés Cultural y monumento icono de Aragón. El precio por noche, en temporada baja, no supera los 55 euros, pero ojo, ten en cuenta que en invierno cierra en algunos periodos.

Balneario Villa Termal de Baños de Montemayor / Balneario Villa Termal de Baños de Montemayor

Balneario Villa Termal de Baños de Montemayor, Cáceres

Aunque si hablamos de historia, el municipio de Baños de Montemayor, en la comarca del Valle del Ambroz, norte de la provincia de Cáceres, se lleva la mención de excelencia: datado entre los siglos I y IV, estas fuentes termales responden al servicio de militares y funcionarios romanos, en este enclave de aguas sulfuradas en plena Vía de la Plata, siendo la primera villa termal de Extremadura.

Bañeras intactas, piezas históricas y espacios bien diferenciados son algunos de los vestigios encontrados en este espacio declarado Bien de Interés Cultural que hoy, reformado, continúa su servicio. Su precio máximo en época de poca afluencia no supera los 60 euros, y la mayor demanda se centra en las fechas de Semana Santa.