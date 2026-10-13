6 siglos de historia, dos culturas y cientos de metros visitables: así es el castillo mejor conservado de España, y el más bonito
En un cerro de La Mancha se alza desde el siglo XV un castillo con una planta única en Europa: lo salvó del abandono la última emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, y hoy se puede recorrer casi entero, torre a torre.
A menos de dos horas de Madrid se deja ver una fortaleza que ha servido como telón de fondo para el cine de ambiente medieval. Sus torres almenadas, sus muros de tonos rojizos y su peculiar planta estrellada convierten el castillo en una de las visitas más espectaculares de nuestro país. Además, su historia lo respalda: entre sus muros vivió Eugenia de Montijo, la última emperatriz de Francia. A día de hoy, historia y arquitectura se unen en uno de los pueblos con más encanto de la llanura manchega.
Esta joya medieval está en Belmonte, un municipio de la provincia de Cuenca de apenas 1.800 habitantes declarado Conjunto Histórico-Artístico. La historia del castillo comenzó en el siglo XV, cuando Juan Pacheco, marqués de Villena y uno de los hombres más influyentes durante el reinado de Enrique IV de Castilla, ordenó levantar la fortaleza. Su diseño gótico-mudéjar, con una planta que recuerda a una estrella y un sistema defensivo pensado para proteger el recinto, le otorga una silueta muy distinta a la de otros castillos españoles.
Tradición medieval
Cada mes de septiembre el pueblo de Belmonte se llena de acero: se celebra el Desafío Belmonte, el torneo nacional de combate medieval que reúne a combatientes de España, Portugal y Reino Unido con armaduras de más de 30 kilos. Ya hace más de una década de su inicio, y lo interesante es que la experiencia incluye visitar su mercado medieval, exhibiciones de cetrería y el Parque de las Catapultas, que reúne más de cuarenta máquinas de asedio a tamaño real (trabuquetes, catapultas, torres de asalto y arietes) repartidas por el entorno del castillo.
Pero el edificio no se quedó anclado en aquella época. Siglos después, su historia se cruzó con la de Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III y emperatriz de Francia. En el siglo XIX, fascinada por el castillo, impulsó una profunda restauración que permitió recuperar parte de su esplendor y adaptar algunas estancias a los gustos de su tiempo. Aquella intervención dejó una huella importante en el monumento, que combina hoy su carácter defensivo medieval con elementos propios de una residencia palaciega.
Dos culturas en un mismo castillo
Por fuera, el castillo de Belmonte es puro gótico militar: muros de piedra, torres defensivas... Lo primero que llama la atención antes de entrar, es su planta. En lugar del típico diseño cuadrangular de los castillos de la época, los arquitectos optaron por una estructura atenazada: un triángulo que se despliega en un polígono de nueve lados rematado por seis torres en las esquinas, formando una estrella de seis puntas pensada para dispersar el impacto de la artillería incipiente del siglo XV.
Por dentro, sin embargo, el castillo guarda una de las colecciones de techumbres mudéjares más notables de Castilla-La Mancha, con artesonados de madera labrada y, en una de sus salas, una bóveda de mocárabes de tradición nazarí. Esa convivencia entre la arquitectura gótica cristiana y la decoración mudéjar, heredera de los artesanos de tradición islámica que trabajaron para la nobleza castellana, hace que este edificio sea tan excepcional.
¡Y hay mucho más! La visita también puede tener un componente más participativo. El castillo acoge exposiciones, recreaciones históricas y actividades que ayudan a comprender cómo se vivía en otras épocas. De hecho, la visita arranca con una proyección introductoria de unos 12 minutos y recorre las estancias medievales de la planta baja y primera, además de una segunda planta que recrea los aposentos del siglo XIX vinculados a Eugenia de Montijo, con su despacho y su alcoba reconstruidos. El precio no ronda los 9 euros para adultos.
Mucho más allá del castillo: un precioso pueblo que ha sido escenario de cine
Siendo sinceros, merece mucho la pena dedicar unas horas a la localidad de Belmonte. Su casco histórico conserva el ambiente tranquilo de los pueblos castellanos, con calles de piedra, construcciones tradicionales y rincones con encanto. Entre los edificios más llamativos se encuentra la Colegiata de San Bartolomé, un templo gótico donde fue bautizado el poeta y fraile Fray Luis de León. Por su parte, la gastronomía manchega completa la escapada con platos ligados a los productos de la tierra.
Y por si fuera poco, en otoño, los campos de alrededor adquieren tonos ocres y el aire empieza a refrescar, creando una atmósfera irrepetible. Motivo más que suficiente para convertir el entorno en un escenario para el cine. El castillo apareció de fondo en la escena del torneo de 'El Cid (1961)', con Charlton Heston y Sophia Loren; sirvió como escenario casi completo de 'Los señores del acero' (Paul Verhoeven, 1985), rodaje durante el cual parte de la torre del homenaje llegó a arder; y abrió la película 'Juana la Loca' (Vicente Aranda, 2001).
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