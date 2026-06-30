Las 6 playas andaluzas que 'The Times' ha destacado entre las mejores de toda España: "Sus escarpados acantilados costeros se sumergen en aguas turquesas"

Con pequeñas calas vírgenes, enormes arenales repletos de turistas y playas escondidas que la mayoría de visitantes desconoce, Andalucía se ha posicionado como uno de los destinos favoritos de los amantes de los planes de sol y playa gracias a la amplia variedad de opciones con las que cuenta. Una riqueza natural que ha hecho que 6 de las 28 mejores playas de toda España estén en la comunidad autónoma.

Sara Fernández García

El diario británico 'The Times' así lo ha asegurado en su artículo '28 de las mejores playas de España', en el que ha señalado 6 litorales andaluces entre los más hermosos de todo el país, de los que dos están en la provincia de Granada, uno en Cádiz, uno en Almería, otro en Huelva y otro en Málaga.

Vista aérea de Cala d'Hort, Ibiza / Istock

Bandera Azul y arenales fuera de las rutas habituales

"España cuenta con una cantidad excepcional de playas con Bandera Azul para que los turistas las exploren durante todo el año, muchas de ellas fuera de las rutas turísticas habituales. Estas son las mejores", ha señalado 'The Times'.

Además, ha explicado que el país cuenta con 677 playas con Bandera Azul que incluyen desde playas vírgenes o dunas "prístinas" hasta cómodas playas urbanas.

Playa de Arnia en Cantabria, España / Istock

The Times destaca la calidad de las playas españolas

"Con muchos kilómetros de costa española para elegir, nunca te faltarán opciones. Mejor aún, la gran mayoría de las playas españolas son limpias y seguras", ha señalado.

De igual modo, ha añadido: "El país cuenta actualmente con un impresionante 15% de todas las playas con bandera azul, lo que lo sitúa por delante de países como Grecia y Turquía en el ranking mundial de playas".

Puesta de sol en los Urros de Liencres en Cantabria / Istock

Los Genoveses, la playa salvaje de Cabo de Gata

Y entre este listado de las mejores playas de toda España, destaca una de la provincia de Almería: la playa de los Genoveses, situada en Cabo de Gata.

"Este es el último tramo de la costa sur que permanece intacto por los promotores inmobiliarios y se mantiene salvaje y hermoso", ha señalado la publicación sobre este litoral situado al sur de la Sierra Alhamilla en "el único desierto auténtico de Europa se encuentra con el mar".

Tal y como ha indicado, para llegar a esta costa situada a diez minutos de Almería, es necesario tomar la salida 471 de la A7 y seguir las indicaciones hacia San José.

Los Genoveses, Cabo de Gata / Istock / Eduardo Estellez

Arena volcánica y aguas tranquilas en Almería

"Desde allí, siga las señales hacia Playa de los Genoveses, una curva de arena volcánica sedosa bañada por aguas templadas, y asegúrese de llevar mucha agua. Y cerveza. Y un sombrero", ha recalcado.

Además, ha continuado explicando: "Nadar es muy seguro: tendrá que vadear medio kilómetro antes de que el agua le llegue al pecho".

Bolonia, una de las playas más tranquilas del sur

Entre las mejores playas del país también destaca uno de los arenales más conocidos y visitados de la provincia de Cádiz, la playa de Bolonia, de la que 'The Times' ha asegurado: "Cerca de las ruinas romanas de Baelo Claudia, la Playa de Bolonia, con su magnífica arena blanca, es una de las playas más tranquilas del sur de España".

"Los vientos del suroeste azotan esta punta costera, cerca del histórico puerto de Cádiz, y la Playa de Bolonia es conocida por su imponente duna, rodeada de fragantes pinos verdes y delicada hierba playera", ha indicado, tras lo que ha afirmado que el traje de baño es opcional, "al menos en la zona nudista".

La gran duna de arena de la playa de Bolonia en Cádiz / Istock

Playa de Castilla, el arenal salvaje de Huelva

La provincia de Huelva acoge otro de los litorales destacados entre los mejores de España: la playa de Castilla. "Este tramo desierto de arena dorada con acantilados al fondo está lejos de las carreteras y la civilización", ha asegurado.

Según 'The Times', el difícil acceso con el que cuenta la playa de Castilla hace que hasta allí no lleguen "multitudes ni familias".

Cuesta Maneli y las dunas de Asperillo en Doñana

"Aparca bajo la sombra de los árboles (busca la señal de Cuesta Maneli en el kilómetro 39) y sube por el sendero de madera hasta la cima de las dunas de Asperillo, de 110 metros de altura, que forman parte del Parque Nacional de Doñana", ha narrado.

Para ello, es necesario sortear un camino que serpentea entre pinos y aulagas amarillas, tras lo que, unos 30 minutos después, se podrá contemplar el Atlántico.

Dunas de Asperillo en Doñana / Istock

Acantilados, arena dorada y pozas de roca en Huelva

"Unas escaleras te llevan a una playa espectacular: hunde los pies en la arena suave y aterciopelada y admira los acantilados de rayas doradas y crema, con hierba y flores silvestres al pie", ha comentado la publicación.

Además, en este lugar se pueden encontrar pozas de roca para que los niños exploren. Pero ha matizado sobre algunos aspectos que hay que saber antes de acudir a este arenal: "Ten en cuenta que la playa es popular entre los nudistas. Lleva tu propia comida, ya que solo hay un pequeño chiringuito".

El Bajondillo, la playa de Málaga elegida por The Times

Entre las playas escogidas por 'The Times' también destaca uno de los litorales más transitados y reconocidos de Torremolinos, en la provincia de Málaga. Se trata de la playa del Bajondillo, situada entre la playa de La Carihuela y la de Playamar.

"La playa del Bajondillo es ideal para una escapada tradicional en la animada localidad costera de Torremolinos, en la Costa del Sol. Se encuentra a tan solo media hora en coche al sur de Málaga y tiene menos de un kilómetro y medio de longitud", ha señalado la publicación.

El Bajondillo, la playa de Málaga / Istock / TONO BALAGUER

Chiringuitos, tumbonas y deportes acuáticos en Torremolinos

De igual modo, ha recalcado que su paseo marítimo está "repleto" de bares de tapas y chiringuitos, mientras que la arena fina ofrece "filas ordenadas de tumbonas y sombrillas". "Es un lugar perfecto para un día de relax junto al mar", ha indicado.

"Las familias acuden en masa a esta playa por su zona de juegos infantiles, con una orilla poco profunda ideal para que los más pequeños chapoteen. También se puede disfrutar de las olas en moto acuática, kayak o hidropedal", ha asegurado sobre esta playa de arena fina y oscura que tiene menos de un kilómetro y medio de extensión y 40 metros de ancho en la que el oleaje suele ser moderado.

Al encontrarse en el corazón de Torremolinos, esta playa urbana se ha convertido en una de las más concurridas de la Costa del Sol, además de una de las más valoradas por vecinos y turistas por su belleza y servicios.

El Tesorillo, una playa familiar en Almuñécar

En cuanto a la provincia de Granada, el diario británico ha destacado dos playas entre sus favoritas del país. Entre ellas se encuentra la playa de El Tesorillo, situada en Almuñécar, de la que ha afirmado: "Hace honor a su nombre".

"Este tramo de arena y guijarros de 75 metros, flanqueado por dos promontorios rocosos, es un lugar muy apreciado por las familias por sus aguas tranquilas, ideales para practicar snorkel, sus instalaciones limpias y sus vistas panorámicas que se extienden a lo largo de la costa hasta Motril, en las faldas de la Sierra de Lújar", ha señalado.

Además, ha recomendado acudir al Chiringuito Tesorillo, famoso por sus sardinas a la brasa, para disfrutar de su gastronomía y sus vistas a la antigua torre de vigilancia de la playa.

Playas de Almuñecar / Istock / TONO BALAGUER

Cantarriján, la cala granadina de Maro-Cerro Gordo

El otro litoral escogido por 'The Times' de la provincia de Granada es la playa de Cantarriján, localizada en La Herradura, en el municipio de Almuñécar.

"La Costa del Sol, con Marbella como epicentro, suele acaparar toda la atención, pero la vecina Costa Tropical de Granada ofrece una alternativa menos turística para los amantes de la playa", ha señalado la publicación al respecto.

Cala el Cañuelo, acantilados del Parque Natural Maro-Cerro Gordo, Nerja, Málaga. / Istock

Acantilados, aguas turquesas y chiringuitos en Cantarriján

Tal y como ha recalcado, esta playa se encuentra enclavada en uno de sus rincones "más encantadores" de la zona, la reserva natural de Acantilados de Maro-Cerro Gordo, donde "escarpados acantilados costeros se sumergen en aguas turquesas".

"Este par de calas de arena y guijarros plateados conforman una de las playas nudistas originales de Andalucía, aunque hoy en día atrae a un público diverso", ha indicado.

El diario ha aconsejado a los posibles viajeros visitar el chiringuito La Barraca, ya que lo considera "ideal para disfrutar de unas gambas al ajillo con un tinto de verano después de un baño o una sesión de paddle surf".

Fuente: El Correo de Andalucía