5 rincones de Valencia que solo un auténtico valenciano te enseñaría
Hay lugares escondidos en Valencia que solo se pueden conocer de la mano de un local, como estos 5 que proponemos desde VIAJAR.
Una gran ciudad como Valencia tiene cientos de cosas por ver y hacer. Pero también como gran ciudad, tiene una serie de monumentos y edificios clave que todo el mundo visita, dejando a un lado los que realmente guardan su esencia. Estos sitios, muchas veces, solo los conocen los locales, así que si vas de turista es difícil llegar hasta ellos.
Pasear por las calles del casco antiguo, visitar diferentes edificios modernistas, pasear por sus parques, entrar a iglesias antiguas, pasar la mañana en la playa o degustar delicias gastronómicas como la paella o la horchata es lo que suele hacerse en la ciudad del Turia. Sin embargo, hay lugares secretos que te dejarán con la boca abierta, y lo sabemos de primera mano porque nos los ha descubierto un valenciano.
5 lugares de Valencia recomendados por un valenciano
Teatro la Estrella Sala Cabañal
Con 25 años de historia, este teatro de marionetas que podría parecer infantil es un rincón repleto de magia también para los más mayores. Se inauguró en abril de 1995 y se convirtió en el primer teatro de marionetas de Valencia. Sus pasillos y su hall alberga piezas de artesanía y personajes de obras que se han representado allí y se exponen a modo de museo. Es una experiencia única que los visitantes suelen perderse pero que realmente merece la pena.
Casa de los Gatos
También se conoce como la Gatera del barrio del Carmen y es justo lo que se podría pensar al leer su nombre. Si no estamos pendientes, podríamos no verla, porque se trata de una pequeña casita pintada con relieve sobre una fachada de color azul. Su tamaño es perfecto para los gatos, pero no solo eso, porque está llena de detalles, como una figura de Charles Chaplin asomado a la ventana o una jardinera que se encargan de cuidar los vecinos.
El Ayuntamiento
La Casa Consistorial de una ciudad muchas veces pasa desapercibida, pensando que quizá es tan solo un lugar más donde se reúnen los políticos. Pero nada más lejos de la realidad, porque el edificio del Ayuntamiento de Valencia está lleno de historia. Está compuesto por las antiguas Escuelas del Arzobispo Mayoral, Casa de la Enseñanza, y la edificación que se levantó a principios de este siglo.
En el centro de la fachada se levanta la torre del reloj, aunque lo que más destacan son las dos cúpulas de teja vidriada y la gran balconada central. En el interior llaman la atención el Salón de Cristal, el de Sesiones y la espectacular escalera de mármol. Además, alberga el Museo Histórico Municipal de Valencia, donde hay expuestas piezas de gran valor como la espada de Jaume I, el pendón de la conquista y el libro de los fueros.
Parque Gulliver
En el interior del Jardín del Turia -un lugar que también hay que visitar- se encuentra el Parque Gulliver, llamado así por una escultura monumental de 70 metros de este personaje construida en 1990 que funciona como parque de juegos. Representa el momento en el que Gulliver llega al país de Lilliput, cuyos habitantes son diminutos, y es esa la misma sensación que da cuando los niños corretean a su alrededor.
Palacio del Marqués de Dos Aguas
Este precioso palacio era antiguamente una casa solariega de la Rabassa de Perellós, marqueses de Dos Aguas, que la erigieron en 1740 con un estilo rococó. En el centro tiene un patio en el que se erigen torres a los lados y está presidido por la imagen de la Virgen María. Antaño estaba decorada por frescos de Rovira, pero en el siglo XIX sufrió una reforma y hubo muchos elementos que se eliminaron, como los frescos.
En la segunda planta, además, acoge el Museo Nacional de Cerámica González Martí, con una gran colección de piezas de todas las épocas, desde la Antigüedad hasta la actualidad. Se puede visitar de martes a sábado entre las 10:00 y las 14:00 horas y las 16:00 y las 20:00 horas y domingos y festivos solo en horario de mañana. La entrada general cuesta tres euros -es gratis todos los sábados-.
Síguele la pista
Lo último