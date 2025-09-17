5 rincones de Valencia que solo un auténtico valenciano te enseñaría

También se conoce como la Gatera del barrio del Carmen y es justo lo que se podría pensar al leer su nombre. Si no estamos pendientes, podríamos no verla, porque se trata de una pequeña casita pintada con relieve sobre una fachada de color azul. Su tamaño es perfecto para los gatos, pero no solo eso, porque está llena de detalles, como una figura de Charles Chaplin asomado a la ventana o una jardinera que se encargan de cuidar los vecinos.