5 rincones de Sevilla que solo un auténtico sevillano te enseñaría

Además, las guías turísticas tampoco ayudan demasiado en este aspecto, porque en ellas siempre aparecen los mismos lugares de siempre que ya todo el mundo conoce e, incluso, de los que estamos ya aburridos. No es que esté mal visitar los sitios más conocidos, siempre hay quién nunca ha estado en Sevilla y quiere conocerla por primera vez. Pero no son solo estos puntos los que merecen ser visitados.