5 rincones de España que alcanzan su mejor momento en otoño: baratos y perfectos para una escapada
Con los colores del otoño, estos lugares alcanzan su máximo fulgor.
El otoño en España es una época de esplendor para la naturaleza, tiñendo el paisaje de todo tipo de amarillos, naranjas y rojos. Si bien en las ciudades no se puede apreciar demasiado, esta estampa se hace más que evidente en los bosques y montañas que cubren nuestro territorio de norte a sur. Por eso, la mejor opción para maravillarse con estos escenarios de colores es visitar alguno de los muchísimos parques naturales que tenemos en nuestro país.
Selva de Irati (Navarra)
En pleno Pirineo, entre los valles navarros de Aezkoa y Salazar, se sitúa la Selva de Irati, el segundo hayedo-abetal más extenso de Europa, después de la selva negra alemana. Aquí hay tres reservas naturales: la reserva integral de Lizardoia, entre las Casas de Irati y el embalse de Irabia; la reserva natural de Tristuibartea, en el monte Pettuberro; y la reserva natural de Mendilatz, en el monte homónimo en la parte aezkoana de la selva.
Aparte de una gran variedad de especies vegetales, la Selva de Irati es hogar de todo tipo de aves, pues es una Zona de Especial Protección de Avifauna, con pájaros carpinteros, pitos negros, y picos dorsiblancos.
La Selva de Irati es la destinación ideal para pasar unos días en familia, ya que no solo ofrece rutas de senderismo para todos los niveles, sino que también hay rutas btt de diferentes niveles, paseos a caballo, o paseos en canoa por el río Irati.
Bosque de Muniellos (Asturias)
Se trata del mayor robledal de España, y uno de los mejores conservados de toda Europa. Declarado Reserva Biológica Nacional en 1982, y Reserva de la Biosfera por la Unesco en el 2000, se ubica en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
Además del roble albar, la especie vegetal predominante, abundan los tejos, acebos, hayas y abedules. Cerca del río podemos observar también fresnos, sauces y avellanos. Pero sus habitantes no son tan solo árboles; en el bosque habitan osos, lobos, corzos, y urogallos.
Por estas razones, para poder visitar el parque, es necesaria una autorización oficial, y solo se admiten 20 visitantes diarios. Una vez conseguida la autorización, son tres las rutas de senderismo disponibles: una ruta sencilla por un camino adaptado, apta para todos los visitantes; la ruta del río, que recorre terrenos más complicados y puede llegar hasta las lagunas glaciares; y la ruta larga, 20 km de recorrido que incluyen todas las variantes de las dos otras rutas.
Parque Natural de Saja-Besaya (Cantabria)
Creado el 2 de mayo de 1988 para preservar los incontables valores naturales, geomorfológicos, botánicos, faunísticos, y paisajísticos, se ubica en las cabeceras del río Saja y sus afluentes, así como algunos valles de la cuenca del Besaya.
Las especies vegetales con más presencia en el parque son el roble y el haya, dando paso a acebos y abedules en las zonas de más altitud. En cuanto a la fauna, destacan el venado, el corzo, el lobo, el jabalí, el zorro, la nutria y esporádicamente el oso pardo. Son habituales también el lirón careto, el gato montés y el armiño. Aunque el grupo mejor representado es el de las aves, con más de 120 especies, la gran mayoría de ellas nidificantes.
Es la zona ideal para hacer excursiones y travesías, ya que cuenta con zonas de acampada autorizada y pueblos a su alrededor con todo tipo de servicios para los visitantes. Además, dentro del mismo parque se puede visitar el conjunto histórico-artístico Bárcena Mayor, el único núcleo urbano del parque y un claro ejemplo de la arquitectura montañesa.
La Fageda d’en Jordà (Cataluña)
Dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, en Girona, encontramos una de los hayedos más peculiares del territorio, y es que este bosque crece sobre una antigua colada de lava del volcán del Croscat. Debido a esto, se sitúa a una altitud más baja de lo normal para un hayedo, lo que hace que sus hojas cambien a un ritmo diferente al resto de hayedos.
Para visitar el lugar, es posible hacerlo tanto a pie como en bici; pero existe una opción todavía más divertida y perfecta para hacer en familia: a caballo, ya sea a lomos de uno, o en carro.
Es igualmente interesante la visita a las instalaciones de La Fageda, una fundación y cooperativa del sector alimentario, cuyo proyecto es la mejora de la calidad de vida y promover la integración social de personas en situación de vulnerabilidad. Durante la visita, descubrirás las instalaciones y la finca, además de la granja, con sus vacas y terneros; al final, hay una degustación de varios postres de La Fageda.
Parque Natural Sierra de Andújar (Jaén)
Uno de los mayores santuarios de lince ibérico que tenemos en España, este parque ubicado en Sierra Morena, es asimismo un escenario único para poder observar, desde finales de setiembre hasta principios de noviembre, la berrea del ciervo, un espectáculo de la naturaleza que anuncia la llegada del otoño.
Aunque las visitas al parque se pueden hacer por cuenta propia, hay visitas guiadas disponibles, con paradas en puntos estratégicos para hacer una mejor observación de la berrea.
Otra actividad con cada vez más participantes es la observación de aves, donde se pueden observar desde mochuelos o pinzones, hasta los majestuosos buitres negros o el águila imperial ibérica.
