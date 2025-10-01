5 rincones de España que alcanzan su mejor momento en otoño: baratos y perfectos para una escapada

Las especies vegetales con más presencia en el parque son el roble y el haya, dando paso a acebos y abedules en las zonas de más altitud. En cuanto a la fauna, destacan el venado, el corzo, el lobo, el jabalí, el zorro, la nutria y esporádicamente el oso pardo. Son habituales también el lirón careto, el gato montés y el armiño. Aunque el grupo mejor representado es el de las aves, con más de 120 especies, la gran mayoría de ellas nidificantes.