5 rincones de Asturias que solo un auténtico asturiano te enseñaría: el bar de toda la vida, joyas renacentista, ermitas y la cuna del turismo rural
Asturias es un paraíso natural en el que no solo los asturianos saben apreciar su belleza, pero muy pocos conocen cada rincón como sus propios habitantes.
Asturias no funciona como esos lugares que se recorren con una lista de imprescindibles y una cámara en mano porque si algo tiene el norte, es que sus secretos no están en los mapas turísticos, sino en las recomendaciones que pasan de boca en boca. Y nadie mejor que los verdaderos viajeros lo sabe: aquellos que se dejan llevar sin tener un itinerario planificado, que atienden a las recomendaciones de los habitantes de la zona, de los que saben dónde están los verdaderos rincones con esencia.
Qué será lo que tiene esta comunidad autónoma que nos tiene tan enamorados: sus pueblos, su costa, su gente y su gastronomía son placeres que le hacen distinguirse de cualquier otra parte. Descubrir la belleza de Asturias es una tarea que te vamos a recomendar a través de las palabras de algún que otro asturiano. Entre mar y montaña, sus vecinos han construido una identidad muy marcada donde la naturaleza y la tradición conviven sin artificios. No hay grandes pretensiones, pero sí una autenticidad difícil de replicar.
Desde los acantilados del Cantábrico hasta los valles escondidos en el interior, allí todo parece pensado para quien busca desconectar, y nadie lo sabría mejor que alguien de que comparte sus secretos y los guarda como un pequeño tesoro. Estos cinco lugares son la prueba de que, a veces, lo mejor de un viaje no está en las guías, sino en lo que te cuentan quienes lo sienten como suyo.
La Olla de San Vicente: una de las piscinas naturales más espectaculares de Asturias
Este es un rincón natural que parece sacado de un cuento. Ubicada en plena vegetación, esta poza de agua cristalina es perfecta para quienes buscan un baño diferente, lejos de playas concurridas. El sonido del agua y el entorno salvaje crean una atmósfera casi hipnótica. Y su recorrido, de aproximadamente unos 40 minutos, se convierte en el plan favorito de algunas de sus habitantes, tal y como nos cuenta Érika Righetti, natural de Asturias: "Me atrevería a decir que es una de las rutas más bonitas del norte. Es fácil y sencilla. De hecho, es mi favorita para ir con amigas a desconectar algún que otro fin de semana. Ya la he hecho varias veces y creo que todos los asturianos la han hecho alguna vez. Por eso creo que es una de las travesías de senderismo que se deben hacer al menos una vez en la vida".
Dónde comer: cocina de toda la vida con platos tradicionales, vistas de cuento y expectativas cumplidas
En el terreno gastronómico, el restaurante Casa Colo es una parada obligatoria. Aquí se viene a comer como en casa, con producto local y recetas tradicionales que no necesitan reinterpretaciones modernas. "El mejor cachopo con las mejores vistas. La comida es espectacular, pero las vistas son fantásticas. Se ve toda la cordillera cantábrica y es alucinante, sobre todo si hace un poco de niebla", nos cuenta Mariana P.G., una vecina gallega que ha frecuentado el restaurante.
Sobre sus platos, destaca el Pitu Caleya: "Es pollo, pero es uno de sus mejores platos. Los cachopos también son impresionantes, de grandes y de sabor". Con una valoración de 4,6 sobre 5 en las reseñas de Google, este restaurante es uno de los favoritos de sus habitantes, así como de sus turistas.
Tómate algo como si estuvieras en casa: "el bar de barrio al que todo el mundo vuelve"
Un vecino asturiano nos cuenta que uno de los rincones más preciados de Oviedo es un bar de barrio de los de toda la vida. Situado en Vallobín y con poco más de 10.000 habitantes, se ha ganado estar en el 'top' de bares de la zona entre sus vecinos. Entre ellos, lo consideran el "bar de barrio al que todo el mundo vuelve", y no se refieren solo a los que viven allí... Todo viajero que pasa cerca no duda en tomarse algo en un ambiente inmejorable y con precios de lo más competitivos.
"Excelente trato siempre alegres y contentos y muy buena gente. Siempre repetiré, sin duda el mejor bar del barrio donde te sientes en casa", comentan en las reseñas de Google algunos clientes que han pasado por allí. ¿Casualidad? Cuando el río suena, agua lleva... Nosotros no nos perderíamos la oportunidad de pasar por allí si se diese la ocasión.
Una joya renacentista del siglo XV que cuelga de un precipicio: la Ermita de la Virgen de Guía en Ribadesella
Ribadesella aparece como ese equilibrio perfecto entre mar y tradición. Más allá de su fama por el Descenso del Sella, este pueblo tiene un encanto tranquilo, con calles que invitan a pasear sin rumbo y una costa donde destaca una auténtica joya patrimonial: la Ermita de la Virgen de Guía. Y lo cierto es que, quien visite este pueblo no debería irse sin antes haber disfrutado de su panorámica más extraordinaria: el edificio está enclavado en un promontorio natural que parte del casco urbano y que se adentra en el mar para proteger el pueblo de los peores oleajes del Cantábrico.
La cuna del turismo rural en España: un parque temático al aire libre en Asturias
Más hacia el interior, Taramundi representa la Asturias más artesanal. Conocido por su tradición cuchillera, este enclave es también un refugio tanto para sus vecinos como para los viajeros que recorren la zona. Es un pueblo que aparece entre aldeas que se descuelgan por laderas, y también destaca por la abundancia de agua, que aparece en ríos y arroyos, haciendo de los bosques unos lugares frondosos y verdes. Allí los museos están vivos y heredan la historia, los hábitos y la cultura de siglos.
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