5 pueblos que casi nadie conoce de España y que merecen una visita en 2026: son el refugio perfecto para viajar sin agobios ni multitudes
Cinco pueblos que demuestran por qué el turismo rural es la mejor manera de viajar este nuevo año.
Viajar en 2026 no va a ir de hacer más kilómetros ni de marcar destinos en un mapa, como ha ocurrido estos últimos años. Va a ir, cada vez más, de elegir mejor, de buscar sitios donde todavía se pueda caminar sin esquivar grupos, sentarse a comer sin reservar con semanas de antelación y dormir sin pagar precios absurdos por algo que no lo vale. España, por suerte, sigue teniendo muchos pueblos así. No todo el mundo los conoce, ni salen en todos los rankings, no están de moda en redes y, precisamente por eso, en Viajar os lo recomendamos (y de pueblos sabemos de lo lindo).
Hoy os traemos cinco pueblos que no son descubrimientos recimientes, ni mucho menos. Son pueblos con mucha historia, vida y con motivos de sobra para entrar en tu lista de viajes este 2026.
Valverde de los Arroyos (Guadalajara)
Valverde de los Arroyos no necesita una presentación grandilocuente, y no creo que quiera algo así. Su presentación es la entrada al pueblo, pues la vista es una maravilla. Sus casas de pizarra, sus tejados oscuros y su integración total en el paisaje de la Sierra de Ayllón lo convierten en uno de los pueblos mejor conservados de la arquitectura negra, pero sin el ruido turístico de otros vecinos más conocidos.
Aquí el gran atractivo no es solo el casco urbano, sino el entorno. Desde el propio pueblo se accede a la Chorrera de Despeñalagua, una de las cascadas más espectaculares de la zona, especialmente en épocas de deshielo. Además, Valverde sigue siendo un pueblo vivido, no un escaparate. Y eso, en estos tiempos que corren, se nota (y mucho)
Alquézar (Huesca)
Alquézar es uno de esos lugares que sorprenden por equilibrio. Y es que, tiene un casco histórico impecable, coronado por la colegiata de Santa María la Mayor, pero también es puerta de entrada a uno de los paisajes más espectaculares de Aragón.
Las pasarelas del río Vero, que recorren el cañón a través de pasillos de madera anclados a la roca, son una de las rutas más impresionantes que se pueden hacer sin ser un experto senderista. A eso se suma el barranquismo, los caminos entre viñedos del Somontano y una oferta gastronómica que va mucho más allá del típico plato de montaña. ¿Te convence?
Fornalutx (Mallorca)
Hablar de Mallorca sin mencionar playas ya es casi una declaración de intenciones. Fornalutx está en plena Serra de Tramuntana, Patrimonio Mundial, y representa esa Mallorca interior que muchos desconocen.
Un pueblo de esos que conquistan corazones, repleto de calles y casas de piedra, y unas vistas a la montaña que explican por qué aquí la vida sigue otro ritmo. Es un punto perfecto para rutas de senderismo, para recorrer antiguos caminos de carro y para entender por qué el turismo rural en la isla tiene tanto sentido. Fornalutx no es barato, pero tampoco es un parque temático, y eso marca la diferencia.
Calatañazor (Soria)
Calatañazor parece un pueblo de antaño, de esos de los que escribí Delibes.... Con menos de medio centenar de habitantes, conserva un trazado medieval intacto, casas de madera y piedra y una muralla que recuerda su pasado fronterizo.
La famosa frase atribuida a Almanzor (“en Calatañazor perdió el tambor”) forma parte del imaginario colectivo, más allá del rigor histórico exacto. Pero lo que sí es incuestionable es la sensación de estar en un lugar donde el silencio te abraza y te reconforta. Es uno de esos pueblos que no se visitan deprisa y que explican, mejor que muchos discursos, qué es eso de la España interior.
Taramundi (Asturias)
Antes de que el turismo rural fuera tendencia, Taramundi ya llevaba años haciendo las cosas bien. Está situado en el occidente asturiano, y es conocido por sus molinos de agua, su tradición cuchillera y su red de senderos entre bosques y ríos. Aquí el atractivo no está en un monumento concreto, sino en el conjunto; museos etnográficos, aldeas, caminos espectaculares y una gastronomía muy asturiana. Taramundi es un ejemplo de cómo un pueblo puede abrirse al visitante sin perder su identidad.
