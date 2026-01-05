5 pueblos que casi nadie conoce de España y que merecen una visita en 2026: son el refugio perfecto para viajar sin agobios ni multitudes

Viajar en 2026 no va a ir de hacer más kilómetros ni de marcar destinos en un mapa, como ha ocurrido estos últimos años. Va a ir, cada vez más, de elegir mejor, de buscar sitios donde todavía se pueda caminar sin esquivar grupos, sentarse a comer sin reservar con semanas de antelación y dormir sin pagar precios absurdos por algo que no lo vale. España, por suerte, sigue teniendo muchos pueblos así. No todo el mundo los conoce, ni salen en todos los rankings, no están de moda en redes y, precisamente por eso, en Viajar os lo recomendamos (y de pueblos sabemos de lo lindo).