Los 5 pueblos de España que todo viajero debería visitar en 2026: cinco joyas medievales de calles empedradas y plazas porticadas de indiscutible belleza

Incluso quienes no han estado en este bellísimo lugar de Cantabria seguro que saben que es conocido como la villa de las tres mentiras, porque ni es santa, ni es llana ni tiene mar. Lo que sí es, sin embargo, es una joya del románico, habitual en las listas de los pueblos más bonitos de España. Un casco antiguo envidiable, de calles empedradas y monumentos históricos rodeados de un paisaje único, muy cerca de algunos de los paisajes naturales más impresionantes del norte de España y de las cuevas de Altamira, posiblemente el mejor legado que ha llegado desde la prehistoria hasta nuestros días.