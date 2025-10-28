5 pueblos de España a los que debes ir una vez en la vida: son el ejemplo perfecto de la belleza de nuestro país
Son perfectos para hacer una escapada en cualquier momento del año.
Pueblos bonitos en España hay muchos, y no nos referimos solo a los 122 pueblos que hay registrados oficialmente en la asociación que lleva precisamente ese nombre. Es por eso que, elegir solo uno para descubrir en una escapada es muy difícil. Más que nada, porque depende de los gustos, las necesidades, el tiempo y el presupuesto del que se disponga.
No obstante, en Viajar sabemos de lo que hablamos, y por eso mismo nos mojamos y decimos cuáles son los cinco pueblos a los que tienes que ir una vez en la vida. Son un acierto seguro.
Los 5 pueblos a los que tienes que viajar en tu próxima escapada
Sallent de Gállego
Esta villa situada en el Valle del Tena es uno de los pueblos pirenaicos y de montaña por excelencia. La cercanía a la estación de esquí con más kilómetros esquiables de toda España (Aramón Formigal-Panticosa) o la proximidad al Balneario de Panticosa, quizá tenga algo que ver, sin duda. Pero este pueblo aragonés no necesita de apellidos para atraer todas las miradas: desde el punto de vista patrimonial, el municipio cuenta con interesantísimos monumentos, que van desde una iglesia gótica del siglo XVI a un puente medieval; y en términos de naturaleza, la posibilidad de hacer rutas de senderismo son uno de sus grandes atractivos. Eso, y que es el pueblo con más bares de toda España.
Brañosera
Con apenas 250 habitantes y perdido en el Parque Natural de la Montaña Palentina, Brañosera es otro de los grandes nombres a tener en cuenta para una escapada, sobre todo si lo que se busca es una historia con mucha calma. Empezando por la que dice que se trata del ayuntamiento más antiguo de toda España, resulta que en este pueblo mágico de calles sinuosas, fachadas de piedra roja y rodeado de un bosque centenario de robles y hayas, todavía resuena el agua del manantial que movía los molinos en tiempos de la minería. Hoy esa industria ya no sigue en pie, pero sí el eco de sus canteras sumergidas en este paisaje de la Palencia profunda.
Júzcar
Este es, posiblemente, el pueblo más singular de toda España. Un destino totalmente pintado de azul, de azul pitufo, como los personajes de estos dibujos infantiles. Tiene mucho que ver con la película, de hecho, porque fue en 2011 cuando este pequeño pueblo de la serranía de Málaga, en el que apenas viven 220 habitantes, cuando transformó su fisonomía por completo para el rodaje de la película estadounidense de Los Pitufos. La nueva cara gustó tanto, que así se ha quedado desde entonces. Y es la excusa perfecta para acercarse hasta este lugar, descubrir historias de su pasado (aquí se instaló la primera fábrica de hojalata de España), recorrer sus calles en busca de los personajes más famosos de la peli (desde Gargamel a papá Pitufo) y, de paso, darse una vuelta por Ronda, a solo 20 kilómetros. Merece la pena.
Castellfollit de la Roca
No parece real, pero lo es: un pueblo suspendido en lo alto de un risco, a más de 50 metros de altura en una línea rocosa de casi un kilómetro de largo. Es la carta de presentación de Castellfollit de la Roca, un pueblo medieval que hay que ver de cerca para creérselo. Calles estrechas y fachadas que se asoman al abismo a ambos lados de la localidad, como si fuera un escenario de cine, pero en versión hiperrealista, en el que hay sitio hasta para una antigua vía romana, de nombre Annia. Es precisamente su casco viejo el que se sitúa sobre el risco, que no es más que la formación de dos coladas de lava superpuestas. Y es que, para mayor aliciente, Castellfollit de la Roca se encuentra en la puerta de entrada al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, en la provincia de Girona. Nota: para ver bien la silueta que dibuja el pueblo, hay que ir a la pasarela que cruza el río Fluvià. Desde ahí se tienen las mejores vistas.
Puerto de Mogán
Como su propio nombre indica, Puerto de Mogán es un pueblo pesquero con sabor y ambiente marinero. Bañado por las aguas del océano Atlántico en la costa suroeste de la isla de Gran Canaria y protegido por las montañas, sus casitas de colores, entre profundos barrancos y playas de arena fina, componen una de las estampas más bonitas y pintorescas de las Islas Canarias. El Parque Natural de Ojeda, Inagua y Pajonales está muy cerca, se puede ir a pie en una sencilla ruta de senderismo. Y aunque comparar el Puerto de Mogán con una Venecia en miniatura es algo exagerado, la imagen de los canales que unen el puerto pesquero con el deportivo son una de las muchas sorpresas que guarda para el viajero que visita el pueblo por primera vez.
