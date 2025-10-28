5 pueblos de España a los que debes ir una vez en la vida: son el ejemplo perfecto de la belleza de nuestro país

No parece real, pero lo es: un pueblo suspendido en lo alto de un risco, a más de 50 metros de altura en una línea rocosa de casi un kilómetro de largo. Es la carta de presentación de Castellfollit de la Roca, un pueblo medieval que hay que ver de cerca para creérselo. Calles estrechas y fachadas que se asoman al abismo a ambos lados de la localidad, como si fuera un escenario de cine, pero en versión hiperrealista, en el que hay sitio hasta para una antigua vía romana, de nombre Annia. Es precisamente su casco viejo el que se sitúa sobre el risco, que no es más que la formación de dos coladas de lava superpuestas. Y es que, para mayor aliciente, Castellfollit de la Roca se encuentra en la puerta de entrada al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, en la provincia de Girona. Nota: para ver bien la silueta que dibuja el pueblo, hay que ir a la pasarela que cruza el río Fluvià. Desde ahí se tienen las mejores vistas.