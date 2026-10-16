5 playas de España donde salir a buscar la bioluminiscencia en octubre: el "mar de ardora" que enciende de azul la costa de Galicia

Quien lo ha visto no lo olvida: olas que se encienden de un azul fosforescente en plena noche, estelas luminosas detrás de un remo, huellas que brillan en la arena mojada. El fenómeno se llama bioluminiscencia, y en la costa gallega tiene nombre propio, "mar de ardora". Lo provoca el Noctiluca scintillans, un diminuto organismo marino de apenas un milímetro que flota en el agua y que, al agitarse, dispara una reacción química, la misma que usan las luciérnagas, que convierte el movimiento en luz.

Así se ve la mágica bioluminiscencia. / Istock / GERGO RUGLI

Que se dé sobre todo en Galicia no es casualidad. Sus rías y su plataforma atlántica reciben un afloramiento de aguas profundas, frías y cargadas de nutrientes que dispara el plancton, el alimento de la noctiluca, y por eso aquí las floraciones son más frecuentes que en el resto de la costa española. El grueso de los avistamientos se concentra entre junio y septiembre, pero octubre no está fuera de juego: el mar conserva buena parte del calor acumulado en verano, que es lo que mantiene vivas estas microalgas, y a cambio ofrece algo que el pleno agosto no tiene, anochece mucho antes y no hay que esperar hasta la madrugada para encontrar oscuridad.

Martín Álvarez

Y este fin de semana cae una ventana favorable. La luna está en cuarto creciente, se pone alrededor de la medianoche y deja la segunda mitad de la noche a oscuras, que es justo lo que necesita la ardora para verse. Ahora bien, conviene decirlo sin rodeos para no vender humo: el fenómeno es caprichoso, depende del viento y de las corrientes, y hay quien lo ha perseguido durante años sin suerte. Nadie puede garantizarlo. Lo que sí hay son cinco rincones de Galicia donde las probabilidades juegan a favor, y todos merecen el viaje aunque el mar no llegue a encenderse.

Playa de A Lanzada, O Grove, Galicia / Istock / MONICA VILA FERREIROS

Playa de A Lanzada, entre O Grove y Sanxenxo

En las Rías Baixas, la playa de A Lanzada es una lengua de arena de más de dos kilómetros abierta de lleno al Atlántico, y en los últimos veranos se ha consolidado como uno de los puntos donde más veces se ha dejado ver la ardora. Juega a su favor el tamaño: en cuanto uno se aleja de los accesos y de los chiringuitos de los extremos, quedan tramos largos completamente a oscuras. Y juega, sobre todo, la comodidad, porque se llega en coche hasta el mismo arenal, lo que la convierte en la apuesta más sencilla para una salida nocturna de octubre. El plan es el que es: aparcar, caminar hasta donde no alcance ninguna luz y esperar a que la luna se ponga. De día, además, tiene al lado la ermita de A Lanzada asomada al mar, uno de los rincones con más historia de las rías.

Playa de Carnota. / Istock

Playa de Carnota, siete kilómetros de arena

En la Costa da Morte, la playa de Carnota es la más larga de Galicia, cerca de siete kilómetros de arena abierta con el Monte Pindo de telón al fondo. Su tamaño y lo poco urbanizado de su entorno la convierten en una de las apuestas más repetidas por quienes persiguen la ardora, porque siempre hay un tramo apartado y a oscuras donde probar suerte. En octubre, además, el arenal se queda prácticamente vacío al caer la tarde. Lo accionable: alejarse del aparcamiento y caminar hasta donde ya no llega ninguna luz, y esperar a que la luna se haya puesto.

Playa de Muxía, en la Costa da Morte / Istock

Playa de Muxía, en la Costa da Morte

También en la Costa da Morte, Muxía se asoma a la ría do Porto y es otro de los puntos que se citan año tras año. El pueblo, conocido por el santuario de la Virxe da Barca sobre las rocas, tiene playas pequeñas y recogidas donde el agua se queda quieta y oscura. Es un sitio de doble premio: aunque no salga la ardora, el atardecer de octubre sobre este tramo de costa, uno de los más bravos del Atlántico gallego y con menos gente que en verano, ya justifica la noche.

Cabo Fisterra, Galicia. / Istock

Cabo Fisterra y Corcubión, la ardora desde el barco

Aquí el truco no es pisar la arena, sino embarcarse. Desde Corcubión salen paseos que rodean el cabo de Fisterra, el que durante siglos se tuvo por el fin del mundo conocido, buscando el mar de ardora en mar abierto. Ver cómo la estela del barco se enciende de azul mientras avanza es, para muchos, la mejor manera de disfrutarlo, porque el propio movimiento del casco agita el agua y provoca la luz. La ventaja añadida es que el patrón sabe dónde se ha estado viendo esos días.

Faro en Malpica. / Istock

Playa de Os Riás, en Malpica

En la comarca de Bergantiños, al norte de A Coruña, la playa de Os Riás, en Malpica, cierra la lista por una razón concreta: está lejos de los grandes núcleos y de su contaminación lumínica, lo que deja un cielo y un mar bien negros sobre los que la ardora destaca con fuerza. Malpica es además un puerto pesquero con encanto, puerta de salida hacia las Islas Sisargas, de modo que la jornada se completa sola entre lonja, marisco y acantilados antes de esperar a que caiga la noche.

Cómo jugártela con cabeza este fin de semana

Un par de reglas sencillas aumentan las opciones. La primera, la hora: esta noche la luna no se retira hasta cerca de las doce, así que lo suyo es plantarse en la playa a partir de medianoche, cuando el cielo ya está del todo negro. La segunda, el sitio: cuanto más lejos de las luces del pueblo, mejor, porque cualquier farola apaga el efecto. La tercera, el movimiento: la luz se activa al agitar el agua, de modo que una ola que rompe, una piedra que se lanza o la mano que se mete encienden la chispa. Y la cuarta, gestionar la expectativa, que en octubre es más importante que nunca: las probabilidades bajan según avanza el otoño, así que merece la pena ir con la idea de pasar una buena noche de playa y tomarse la ardora, si aparece, como el regalo que es.

Porque esa es la gracia y la frustración de este espectáculo: no hay web que te lo garantice ni fin de semana marcado en rojo. El mar de ardora llega cuando quiere, casi siempre en Galicia y casi siempre con el agua aún caliente, y octubre es de las últimas bazas antes de que el frío cierre la temporada. Eso si... quien tenga la fortuna de verlo brillar una sola vez, lo recordará toda la vida.