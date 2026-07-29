5 paisajes que ya no volveremos a ver en España: todos los lugares que hemos perdido con los incendios

En las últimas semanas el territorio español ha sido víctima de una sucesión catastrófica sin precedentes, viendo cómo parte de su patrimonio natural se calcinaba y, con él, la importante biodiversidad que sustenta la región. Hasta la fecha, los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cifran en 125.937 las hectáreas quemadas en España entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2026, con un perímetro arrasado de más de 200.000 hectáreas, equivalente a juntar toda la superficie municipal de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza combinadas.

Adriana Fernández

Lo relevante no es solo el volumen, sino la concentración. Prácticamente todo lo que ha ardido este año lo ha hecho en tres semanas de julio y la velocidad de su propagación contrasta con el tiempo que necesitará esta misma tierra hasta haberse recuperado. Las que llegan a recuperarse.

Los Gallardos, Almería / Gtres

En muchos de los casos, el paisaje no se habrá "perdido", buena parte de lo que ha ardido volverá, pero no lo veremos nosotros: un pinar mediterráneo tarda décadas en recomponer su estructura y un sabinar, si se quema del todo, no se recupera en el plazo de una vida humana. El alcornoque rebrota; el enebro, no.

Los Gallardos, Almería / Wikicommons

Aquí, lo que sigue es un inventario de cinco espacios naturales que una vez fueron belleza y hoy, tras el verano, ceniza.

Sierra Cabrera y el entorno de Los Gallardos, Almería

El primero de los grandes incendios de la temporada se declaró el 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y avanzó hacia Sierra Cabrera. La superficie final quedó fijada en unas 5.200 hectáreas, después de que la medición contrastada con el sistema Copernicus rebajara en unas 7.000 hectáreas la estimación inicial. Es, sin embargo de los cinco espacios de esta lista, el de menor extensión quemada y el que más consecuencias irreversibles ha dejado.

Los Gallardos, Almería / Wikicommons

Sierra Cabrera es una sierra litoral de matorral mediterráneo semiárido, con bancales abandonados y masas dispersas de arbolado, en el extremo seco del sureste peninsular. Se trata de un tipo de cubierta vegetal que se recupera con mucha lentitud precisamente por la escasez de lluvia: sin agua, la regeneración natural que en otras latitudes se mide en años aquí se mide en décadas. La Guardia Civil investiga el origen del fuego, que las primeras pesquisas atribuyen a la caída de un cable eléctrico.

Sierra Cabrera / A. Barra / Wikicommons

Las Cinco Villas: Orés, Luesia, Uncastillo, Asín y Malpica de Arba, Zaragoza

Seis días después, el 15 de julio, un incendio declarado en el municipio zaragozano de Orés se convirtió en cuestión de horas en el mayor fuego de Aragón en muchos años. Llegó a mantener un perímetro superior a los 80 kilómetros y obligó a desalojar por completo , AsínLuesiaUncastillo y Malpica de Arba, además del enclave navarro de Petilla de Aragón. Por extensión, es el segundo mayor incendio forestal registrado en Aragón desde al menos 1994, solo por detrás del Maestrazgo.

Vista de Petilla de Aragón / Wikicommons

Lo que ardió aquí no es únicamente monte. Las Cinco Villas son un mosaico de pinar, carrascal, matorral y superficie agrícola, con una economía sostenida por la ganadería extensiva y el cereal en una comarca con una densidad de población de once habitantes por kilómetro cuadrado. Un castillo, uno de los pueblos evacuados, está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1966 y conserva uno de los conjuntos románicos más importantes de Aragón; el fuego llegó a tocar el casco urbano sin llegar a entrar en él. El daño principal no está en los monumentos, sino en los pastos y las parideras del entorno, que es lo que sostiene a la gente que todavía vive allí.

Pilarones del acueducto / Wikicommons

Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara

A las 13:55 del 16 de julio, un vigilante detectó un foco en el término de La Mierla. Hoy, es el mayor incendio forestal registrado en la historia de Castilla-La Mancha, por encima del de Riba de Saelices de 2005.

Sierra norte de Guadalajara / Istock

El fuego alcanzó la zona nuclear del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, según confirmó la propia consejería de Desarrollo Sostenible. Ardieron pinares, robledales, sabinares, matorrales y pastizales, y las llamas rodearon las faldas del Alto Rey y el entorno de la reserva fluvial del río Pelagallinas, un espacio con presencia documentada de águila real, águila perdicera y lobo. El Hayedo de Tejera Negra, uno de los hayedos más meridionales de Europa occidental e inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, no llegó a arder: los cortafuegos abiertos durante los días críticos funcionaron.

Hayedo de tejera negra / Asoción de Turismo Sierra Norte de Guadalajara / El Abejaruco, La Alqueria de Valverde, Tubkala, La Perla, El Huerto del Abuelo y Carlos Puebla.

En la misma provincia y con apenas dos días de diferencia, un segundo incendio declarado en Selas quemó unas 2.800 hectáreas dentro del ámbito del Geoparque Mundial Unesco Molina-Alto Tajo y obligó a evacuar siete localidades del Señorío de Molina.

Sierra Oeste de Madrid y sur de Ávila

El 24 de julio, tres incendios que avanzaban por separado -Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox- se fusionaron en uno solo. Esa misma madrugada se declaró la emergencia de interés nacional para MadridÁvilaToledo. Tres días después el balance conjunto rondaba las 77.000 hectáreas entre las tres provincias y 90.949 personas evacuadas o confinadas, de las cuales unas 34.000 hectáreas correspondían solo a la Comunidad de Madrid. Es el mayor incendio forestal registrado en España.

Sierra de Guadarrama, al oeste de Madrid / Istock / F.Morilla

Lo que ha ardido es la vertiente sur de la sierra madrileña y su continuación hacia el valle del Alberche, en Ávila: pinar de repoblación, encinar, dehesa y matorral, en una franja de transición entre la meseta y Gredos, que concentra una parte importante del monte público de la región.

Colinas del parque natural Sierra de Gredos / Istock

Parque Natural de la Serra d'Espadà, Castellón

El último de los cinco empezó en la Vall d'Uixó y entró en el Parque Natural de la Serra d'Espadà. Tres días después seguía activo, con más de 10.000 hectáreas afectadas y un perímetro de 67 kilómetros, que obligó a desalojar a 18.000 personas y confinar después a decenas de miles más en Onda, Betxí y la propia Vall d'Uixó.

Parque Natural Sierra de Espadán / Jrpuig / Wikicommons

La Serra d'Espadà es el gran alcornocal del interior de Castellón, una anomalía botánica en un territorio dominado por el pino carrasco. El alcornoque rebrota gracias a su corteza aislante, pero solo si el fuego no ha sido extremo; el pinar con sotobosque denso que lo rodea, y que alimentó el comportamiento extremo del incendio, no lo hace; además, el parque conserva también un patrimonio agrario de olivar y terrazas cuyo estado tras el fuego aún no se ha evaluado.

Sierra de Espadán / WIKICOMMONS / CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=795664

Ninguna de estas cifras es definitiva: los perímetros se seguirán ajustando y agosto, el mes que históricamente concentra más daño, no ha empezado. Lo que sí está cerrado es la aritmética: en tres semanas de julio ha ardido cinco veces más superficie que en los primeros siete meses del año anterior, dentro de espacios protegidos porque se decidió que valía la pena conservarlos. Hoy, la mayoría de quienes conocían estos cinco paisajes no volverán a verlos así.