Los 5 mercados de abastos más antiguos de España que todavía funcionan: desde el siglo XIX, con sus puestos de siempre, y con barras donde desayunar como un rey
Estos son los mercados donde podrás disfrutar de la gastronomía tradicional más exquisita y de los mejores productos tradicionales típicos de cada región
Actualmente, España cuenta con varios mercados de abastos donde podrás descubrir lo mejor de la gastronomía y de los productos locales. Estos espacios nacieron de la necesidad de acercar alimentos de otras regiones y distribuirlos por todo el país. Aunque un producto específico no se elaborara en una ciudad, los ciudadanos podían tenerlo gracias a los comerciantes de la plaza de abastos, que los traían desde distintos puntos de España para venderlos en sus puestos. De esta forma el comercio de exportación empezó a aumentar. Estos mercados trabajaban en días específicos de las semanas, igual que pasa con los mercadillos.
Estos espacios siguen teniendo un gran valor simbólico para muchas personas y siguen siendo un punto muy importante de la vida en las ciudades. Tienen un gran valor patrimonial conservando en la mayoría de los casos sus comercios tradicionales.
Cuentan con una arquitectura muy reconocible, muchos de sus edificios actuales son de los siglos XIX y XX y suelen destacar por hierro, cristal, piedra, grandes cubiertas y arcos. Cada mercado refleja el carácter gastronómico de su zona como el marisco en Galicia y Cantabria, pescado en Málaga, producto mediterráneo en Valencia y Barcelona, carnes y verduras locales en el interior.
Los mercados de abastos más antiguos de España que siguen en vigor
En Viajar hemos recopilado los cinco mercados de abastos más antiguos de la región que hoy en día siguen en funcionamiento. Estos espacios no son solo lugares para hacer la compra, sino que se han convertido en grandes monumentos y en una parada obligatoria para entender la gastronomía, la historia y la cultura del país. Si quieres descubrir dónde se esconde el verdadero sabor local, no te pierdas este listado:
Mercado central de Cádiz
El Mercado Central de Cádiz fue obra de Torcuato Bejumeda, propuso una plaza cuadrilátera de estilo neoclásico encerrada por el pórtico dórico, ubicada en los terrenos del convento de los Descalzos. Hoy en día, se encuentra en la Plaza de la Libertad y fue inaugurado en 1838.
El mercado está compuesto por 57 puestos de frutas y verduras, 54 de pescados y moluscos, 44 de carnes, 7 de congelados, 4 de pan y bollería, 1 de aceitunas,1 de bolsas y papel, 1 de artículos de pesca y una cafetería en el primer piso. Además, todos los días de la semana se organiza el Rincón Gastronómico, un lugar donde podrás degustar todos los productos típicos de la Gaditana, cocina nacional e internacional.
Mercado de La Boquería - Barcelona
Ubicado en plena Rambla de Barcelona, se encuentra uno de los mercados más populares, El Mercat de Sant Josep de la Boquería. Su historia empieza en el año 1217, cuando se documentaron las primeras ventas en la zona, pero el mercado moderno que podemos ver actualmente se terminó de formar en el siglo XIX. Ocupa el espacio del antiguo convento de San José, de ahí su nombre.
En el año 1914 se añadió la cubierta de metal que ayudó a crear la imagen actual que vemos de este mercado. Es un icono gastronómico mundial formado por muchos puestos tradicionales de carne, pescado, fruta, frutos secos, especias y charcutería. Uno de sus grandes retos es seguir conservando su función de mercado de barrio frente al gran turismo.
Mercado Central de Atarazanas — Málaga
El pleno corazón de Málaga se encuentra este mercado histórico, un auténtico tesoro de la arquitectura con una gran riqueza patrimonial y gastronómica de la ciudad. Es una parada obligatoria si quieres conocer un poco más de la cultura malagueña. Tiene una gran variedad de puestos donde encontraras los productos más frescos como pescado, marisco, frutas y productos tradicionales como aceites, quesos, dulces típicos y embutidos de la zona. Es el lugar favorito de los malagueños para tapear y comer su famoso pescaito frito. En su interior tiene stands donde podrás comer a pie de barra o una terraza al exterior si te gusta más un plan cómodo al solecito.
Mercado de Santo Domingo - Pamplona
Situado junto al Ayuntamiento, el pleno casco histórico se encuentra el mercado más antiguo de Pamplona, el Mercado de Santo Domingo. El edificio actual se inauguró en el año 1877, después de que un incendio destruyera todo el mercado anterior en la noche del 21 al 22 de mayo de 1875. El Ayuntamiento de Pamplona lo describe como uno de los cinco edificios de mercados de abastos en activo más antiguos de España.
Además, en su puerta pasan dos elementos muy simbólicos de la ciudad, el Camino de Santiago y el inicio del recorrido del encierro de San Fermín. Cuenta con los mejores productos de cercanía, verduras, carnes, quesos, embutidos y pescados.
Mercado Central de Abastos de Jerez
Más conocido como Plaza de Abastos o popularmente la Plaza se encuentra en el centro histórico- comercial de Jerez de la frontera, en la calle Doña Blanca. Se construyo entre 1873 y 1885 sobre el antiguo convento de San Francisco. Este proyecto fue obra del arquitecto municipal José Esteve y López. Combina estilo neoclásico con elementos propios de la arquitectura de mercado del siglo XIX como hierro, cristalería, cerámica vidriada y piedra.
Actualmente, tiene 115 puestos, repartidos entre frutas y hortalizas, pescados, carnes, recovas, aceitunas, ultramarinos, panadería, congelados, especias y bar. Destaca por su ambiente andaluz y su relación con el producto fresco de la provincia de Cádiz. Además, su arquitectura tiene detalles históricos como las rejas primitivas de hierro y el acceso por un paseo con naranjos.
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