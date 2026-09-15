Los 5 mejores viajes culturales del Imserso para hacer este invierno: circuitos de 6 días por ciudades Patrimonio de la Humanidad, desde 312 euros

Vuelven los viajes del Imserso. El pasado lunes 14 de septiembre volvió a arrancar la comercialización de la temporada 2026/2027, y los programas culturales volvieron a diferenciase de otros como los ya conocidos viajes de costa. Y hay una diferencia clave: los viajes a las playas españolas se agotan rápido, mientras que los circuitos de interior resisten teniendo hueco incluso semanas después de su salida a la venta. Los precios, para la temporada 2026/2027, arrancan desde 312,51 euros por persona para la temporada baja y en 412,51 euros para temporada alta en los mismos itinerarios.

Circuitos del Imserso que recorren algunos de las joyas culturales de España. / Istock / FERRAN TRAITE

Unos itinerarios que muchas veces salen del foco de los prioritarios para los pensionistas y que ofrecen escapadas perfectas para conocer algunos de los lugares más fascinantes de España. Estos incluyen pensión completa, transporte de ida y vuelta desde la capital de provincia de origen y el acompañamiento de un guía durante todo el recorrido. Y hay una diferencia clave respecto a los viajes de costa: los viajes culturales no tienen ni programa de animación ni médico en el hotel. Pero no por eso son menos interesantes... estos circuitos concentran la mejor combinación de patrimonio histórico, arquitectura y, sobre todo, disponibilidad.

Estos son los 5 mejores viajes culturales del Imserso

Andalucía monumental: Córdoba, Granada y Sevilla

Si no conoces la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada... este es tu viaje. Y además en un momento en el que los monumentos no tienen la afluencia de los meses más fuertes del verano. Si a esto le sumas temperaturas amables y entradas aseguradas tienes el viaje más espectacular que puedes hacer en en invierno.

Mezquita-Catedral de Córdoba. / Istock

El circuito recorre, además, la capital andaluza. El itinerario, que concentra en unos pocos días los monumentos más importantes del sur de España, recorre: la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Alhambra y el Generalife y la Catedral y el Real Alcázar de Sevilla. ¿Las mejores fechas para los que no quieren aglomeraciones? Noviembre y febrero, aunque cualquier momento del año es bueno para hacer el itinerario.

Toledo y Cuenca, patrimonio compacto y muy caminable

Dos cascos históricos cómodos para quien prefiere caminar a pie y maravillarse con alguno de los monumentos más espectaculares de España. Y se hace por dos ciudades que aglutinan entre sus fronteras trazados de calles que datan del siglo XVI, en Toledo, o casas colgadas sobre la hoz del Húecar que datan de la Edad Media, en Cuenca. Dos cascos históricos de tamaño manejable que son perfectas para recorrer en invierno: menos gente, más pintoresco y más real.

Casco antiguo de Toledo. / Istock / Arpad Benedek

Cáceres y Mérida: lo romano y lo medieval en el mismo circuito

El teatro romano de Mérida sigue programando representaciones casi 2.000 años después de su construcción, en tiempos de Augusto. Y a menos de una hora de esta histórica ciudad romana, encontramos el Conjunto Monumental de Cáceres, que apenas ha cambiado su fisionomía medieval y renacentista desde el siglo XV. Este circuito es de especial interes porque combina dos declaraciones de Patrimoniuo de la Humanidad de Extremadura en un mismo recorrido, con un invierno con temperaturas suaves.

Ciudad histórica de Cáceres. / Istock / Konstantin Kalishko

Salamanca, Ávila y Segovia: tres Patrimonio de la Humanidad en Castilla y León

Hay un dato que hace que este circuito sea uno de los más espectaculares de la oferta del imserso: es el que concentra más densidad de declaraciones de la Unesco por kilómetro cuadrado de todos los programas. Las tres ciudades que se visitan son, por si solas espectaculares. Pero hay algunos monumentos que las hacen impresionantes: en Segovia su ya conocido acueducto, que lleva casi 2.000 años en pie sin una gota de argamasa entre sus piedras; Ávila con su muralla que rodea el casco antiguo desde el siglo XI; y Salamanca, con su icónica universidad y una de las plazas mayores más bonitas de España.

Acueducto de Segovia. / Istock

Para este circuito, en invierno, hay que tener en cuenta las temperaturas: en diciembre y enero bajan de 0 por la noche y la luz se va antes de las seis. Aquí conviene soportar bien las temperaturas y llevar buen abrigo. Aunque, según se detalla en los programas, el circuito concentra las visitas en las horas de sol.

Santiago de Compostela y Rías Baixas, o Málaga y Ronda si se prefiere sol

El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago recibió su última gran restauración hace apenas una década, y las Rías Baixas mantienen en invierno una temperatura marítima que rara vez baja de los diez grados, aunque con más lluvia que en el sur. Es el circuito que más se aleja del clima seco del resto de la lista: gana en catedral, marisco y paisaje atlántico lo que pierde en garantía de sol. Quien prefiera asegurar buen tiempo dentro de las mismas fechas puede optar por el circuito de Málaga y Ronda, que mantiene la diversidad de patrimonio compacto sin el riesgo de la lluvia gallega.

Catedral de Santiago de Compostela. / Istock / MarioGuti

Cosas que debes tener en cuenta a la hora de reservar tus viajes del Imserso

A los circuitos se les puede sumar habitación de uso individual, sujeta a disponibilidad, por 26 euros la noche, y quien repita viaje dentro de la misma temporada paga un suplemento fijo de 100 euros en el segundo. Ninguno de los circuitos, ni ningún otro turno del programa, sale de España: la resolución de esta temporada no contempla destinos en el extranjero, así que cualquier oferta anunciada como "Imserso a Portugal" o "Imserso a Europa" no pertenece al programa, sino a paquetes comerciales de agencia que solo toman prestado el nombre.