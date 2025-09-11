5 lugares en los que retirarse a leer y escribir: inspiradores, relajantes y preciosos

A veces, todos queremos leer pero sentimos que no tenemos el tiempo suficiente, ¿verdad?. Y es que los tiempos capitalistas también nos inducen a un consumo masivo que merece una escapada a la naturaleza durante unos días para devorar un libro especial y comentar la obra con el propio autor. Remanso es el refugio lector en Quintanilla de Onésimo (Valladolid) donde descansar, leer y reflexionar con la literatura como forma de activismo contra los tiempos de la inmediatez.