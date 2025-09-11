5 lugares en los que retirarse a leer y escribir: inspiradores, relajantes y preciosos
Hoy día, leer tranquilos en el sofá de casa puede ser suficiente, pero hay muchos viajeros que prefieren dar rienda suelta al relax en lugares igual de inspiradores. Te sugerimos los mejores lugares a los que retirarte a leer y escribir.
Vivimos en un momento paradójico, ya que nunca estuvimos tan conectados a la tecnología pero, al mismo tiempo, tan desconectados de lo “terrenal”. Ya sabes: el tacto de un libro nuevo, conexiones que nacen entre dos miradas, sentir la hierba bajo los pies o sí, tener tiempo para leer, escribir o desarrollar una afición artística.
Esta necesidad ha desplegado un paraguas viajero donde encontramos tantas opciones como experiencias, especialmente los llamados viajes détox. Esta modalidad comenzó bajo un enfoque más físico basado en comida saludable, hoteles apartados y actividades como clases de yoga. Sin embargo, con el paso del tiempo la desconexión también habla de pasiones que podemos disfrutar en lugares tan apropiados como los siguientes.
Remanso
A veces, todos queremos leer pero sentimos que no tenemos el tiempo suficiente, ¿verdad?. Y es que los tiempos capitalistas también nos inducen a un consumo masivo que merece una escapada a la naturaleza durante unos días para devorar un libro especial y comentar la obra con el propio autor. Remanso es el refugio lector en Quintanilla de Onésimo (Valladolid) donde descansar, leer y reflexionar con la literatura como forma de activismo contra los tiempos de la inmediatez.
Retiro de Escritoras
El proyecto de Hadassa Fernández Fariña, profesora de escritura creativa, se ha materializado en forma de su Retiro de Escritoras, un soplo de aire fresco para mujeres en forma de retiros periódicos en diversos lugares de España donde dedicarte a leer, descansar y compartir las impresiones de lo escrito con otros artistas. El próximo retiro, tendrá lugar en Galicia del 19 al 21 de septiembre.
Leer en un refugio climático
Los refugios climáticos son espacios públicos donde refrescarse, descansar e incluso echar la siesta, como bien confirman lugares como el Siestódromo del Círculo de Bellas Artes. El objetivo es fomentar el derecho a la pereza, especialmente en espacios urbanos y durante los calurosos meses de verano. Nuevos templos a habitar de formas como, por ejemplo, la lectura, la escritura, reuniones o clubes de lectura mientras el mundo sigue girando.
Un oasis azul en Peñíscola
Muchos hoteles, restaurantes e incluso cafeterías suponen el mejor escenario para dedicarse a observar el entorno de forma pasiva y recrear una emoción sin necesidad de moverte o callejear. Entre mis refugios favoritos, siempre recomiendo Casa El Far, una típica casa mediterránea de puertas azules y paredes encaladas en el casco antiguo de Peñíscola. El oasis mediterráneo deal para deleitarse con las vistas al mar mientras escribes o lees entre rincones donde abrazar esa paz azul y eterna.
El hotel perfecto
Los llamados retiros de lectura se han hecho hueco en algunos de los mejores hoteles de España, como es el caso del Barceló Punta Umbría Mar, en la provincia de Huelva, donde en septiembre comenzará su Reading Retreat. Más allá de “irte a un hotel a leer”, este retiro ofrece una experiencia sensorial donde el epicentro es la literatura en todas sus formas y enfoques, desde retiros de lectura con taller de escritura creativa hasta brunchs inspirados en el propio libro.
