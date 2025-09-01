5 lugares de Lanzarote que la convierten en la isla más bonita del mundo: son perfectos para descubrirla por primera vez

¿Qué significa este sello? Nada menos que un rincón dentro del resort con infinity pool climatizada orientada al océano y habitaciones con piscinas semiprivadas. Es la versión más contemplativa del hotel: el lugar donde mirar el atardecer y sentir que el tiempo, por fin, corre a tu favor. Más si lo hacemos desde un hotel con un proyecto paisajístico de nivel a sus espaldas. Este se mimetiza a la perfección con el entorno que lo rodea, inspirándose en las formas, los colores y las texturas que encontramos en una jornada de turismo por la isla de Lanzarote. O lo que es lo mismo: la oportunidad perfecta para seguir descubriendo la isla desde la comodidad de nuestro hotel.