5 lugares de España donde podrán verse auroras boreales en 2025: un fenómeno mágico que debes presenciar una vez en la vida

Si hay un cielo que sabe de estrellas, es el de Soria. En la zona de Duruelo de la Sierra y Vinuesa, junto a la Laguna Negra, varios astrónomos aficionados fotografiaron un resplandor rojizo durante la tormenta solar de 2024. No era un espejismo; la aurora había llegado, aunque tímida. El Parque Natural de la Sierra de Urbión es uno de los lugares más oscuros de Castilla y León, certificado como Destino Starlight. Allí, las posibilidades son reales, y el entorno hace que la espera sea casi un ritual.