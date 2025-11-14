5 lugares de España que deberían ser Maravillas del Mundo: son el máximo exponente de la belleza y la espectacularidad de nuestro país
Cinco lugares españoles que es imposible que te dejen indiferente.
Actualmente existen siete Maravillas del Mundo Moderno. Sin embargo, ninguna es española, pero no porque no haya verdaderos espectáculos en nuestro país. Afortunadamente, tenemos la suerte de vivir en un lugar repleto de belleza mires hacia donde mires.
En concreto hay cinco sitios que, según nuestro criterio, elevan España a su máximo nivel y algún día podrían añadirse a la ‘maravillosa’ lista. Si tienes la suerte de poder visitarlos anímate a hacerlo, porque van a dejarte realmente asombrado.
La Sagrada Familia
Esta conocida iglesia ubicada en Barcelona es uno de los principales reclamos turísticos del país, y la verdad es que no nos sorprende en absoluto. Con una estética propia de la mezcla entre el estilo gótico y el modernismo catalán, este monumento es asombroso tanto por dentro como por fuera.
Además, una característica realmente peculiar de este lugar es que todavía no ha sido construido por completo.
Gracias a Gaudí, que cogió las riendas de este proyecto en 1883, la Sagrada Familia se convirtió en lo que es actualmente. No obstante, como nunca se pudo llegar a terminar su obra, en pleno 2025 seguimos esperando a que termine su construcción en 2036.
La Alhambra
Si algo tiene España, son monumentos con estilos completamente diferentes.
Si viajamos a Granada, en Andalucía, nos podremos encontrar este recinto con forma de castillo rodeado de murallas. Con una influencia principalmente árabe, este lugar es uno de los más impresionantes de todo nuestro territorio.
Eso sí, si quieres recorrerla al completo, debes saber que te tomará una mañana o una tarde completa ya que, dentro de ella, hay varias zonas para visitar.
Si tienes suerte y puedes permitírtelo, te recomendamos que la recorras por completo y visites la Alcazaba, los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V y el Generalife. De verdad que no te vas a arrepentir.
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Construido por orden de Felipe II en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, tras la victoria de San Quintín, este monasterio del siglo XVI es uno de los lugares más bonitos de nuestro país.
Aparte de contar con una fachada impresionante, su interior no deja que desear. Dentro de él destacan el Patio de Reyes, la Basílica, el Panteón de Reyes o la Biblioteca, entre otros.
Si vas a estar por Madrid en algún momento, te recomendamos que te acerques a este hermoso pueblo ubicado en la sierra de Guadarrama. De verdad que la arquitectura de su monasterio va a dejarte realmente asombrado.
Acueducto de Segovia
Considerada una de las obras de ingeniería civil romana mejor conservadas del mundo, el Acueducto de Segovia es una de las construcciones más interesantes del país.
Establecido, al igual que el resto de los integrantes de esta lista, Patrimonio de la Humanidad, este emblemático monumento fue construido aproximadamente en el siglo II, y durante muchos años ha servido para transportar agua a la ciudad.
Ubicado en pleno centro de la ciudad de Segovia, este monumento es capaz de transportarte al pasado aunque estemos en pleno siglo XXI.
Teatro Romano de Mérida
Considerado el monumento más importante de Mérida, Badajoz, la construcción de este teatro fue promovida por Marco Agripa, general romano, e inaugurado entre los años 16-15 a.C.
Su impresionante belleza es incapaz de dejar indiferente a nadie y, si lo visitas, su magia va a conseguir que durante el tiempo que estés en él sientas que estás a punto de ver un espectáculo de la Antigua Roma.
Parece increíble que estos lugares no formen parte de las Maravillas del Mundo, ¿verdad?
Sea como sea, podemos estar orgullosos de que estos increíbles lugares formen parte de nuestro país. No serán parte de ninguna lista, pero estamos seguros de que, si los visitas, te maravillarán.
