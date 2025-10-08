Las 5 joyas naturales de España que deberías visitar en otoño: únicas en el mundo, con panorámicas espectaculares y que son espacios naturales protegidos
Con una gran biodiversidad, son un refugio donde poder desconectar.
El territorio español goza de una gran variedad y riqueza en sus paisajes, con un importante patrimonio natural que convierte a España en un país único. Por esta razón, y para proteger todavía más esta singularidad que caracteriza la geografía española, desde hace más de un siglo existen los parques nacionales, espacios naturales protegidos que representan a la perfección esta diversidad ecológica y geográfica.
El primero de estos parques naturales en ser creado es el Parque Natural de los Picos de Europa, situado en la cordillera cantábrica, en el año 1918. Pero desde entonces, a lo largo del territorio español se han creado otros 15 parques naturales que actúan como piezas clave en la preservación del medio ambiente.
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Castilla y León y Madrid)
A poca distancia de la ciudad de Madrid, este parque forma parte del Sistema Central. Gracias a sus condiciones climáticas, con temperaturas más frescas y húmedas que la meseta, este espacio goza de una gran riqueza natural, con grandes extensiones de pino albar, y circos y lagunas glaciares.
Su fauna, que representa el 45% del total de España, está compuesta por más de 1280 especies, de las que trece están en peligro de extinción. Entre esta gran variedad de especies animales, destacan sobretodo los mamíferos como la cabra montés, los ciervos, jabalíes, el lobo ibérico, gatos monteses, o los zorros; igual de importante es la presencia de aves, con ejemplares de águila imperial o buitre negro.
El parque dispone de diferentes rutas de senderismo, como la ruta de los Siete Picos o la senda Puricelli.
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Aragón)
En pleno pirineo aragonés, este rincón natural alberga excelentes paisajes. Está dominado por el Monte Perdido, que crea un paisaje de contrastes: la aridez de las zonas altas, donde el agua se filtra por grietas, se opone a los valles cubiertos de bosques, donde el agua forma cascadas.
Sus paisajes compuestos de montañas escarpadas, cascadas, y cañones conforman el hábitat de diferentes especies animales, como el rebeco, el corzo, el ciervo, jabalí, y algún que otro oso pardo. Hay también en menor presencia una gran variedad de pequeños mamíferos, como nutrias, ginetas, zorros, lirones, hurones, o gatos monteses.
Durante el otoño, los senderos del parque nacional están en su máximo esplendor; los bosques adoptan una paleta de colores pintorescos y sus cascadas brotan con fuerza. A través de rutas como el Cañón de Añisclo, la Faja de Racón, o la Cola de Caballo podrás disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha)
En el corazón de La Mancha, es el último representante del ecosistema llamado tablas fluviales, y su declaración como espacio natural protegido aseguró la supervivencia de la fauna que utiliza la zona como área de nidificación, mancada, e invernada.
Este ecosistema mezcla las características de una llanura de inundación, favorecidas por la falta de pendiente del terreno, con las de un área de descarga de aguas subterráneas procedentes e un acuífero. Estos desbordamientos están ligados al desarrollo de una peculiar cubierta vegetal, la cual constituye un extraordinario hábitat para la fauna ligada al medio acuático.
Son tres los senderos interpretativos que recorren el parque a través de pasarelas; el más destacado de ellos el de la Isla del Pan, en el cual se puede avistar aves a la vez que se aprende sobre el ecosistema.
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña)
Las principales características de este parque del pirineo de Lleida son los más de 200 lagos que hay en él, sus característicos meandros de alta montaña, y los impresionantes riscos de “Els Encantats”. Está también cubierto de frondosos bosques de pino negro y pino silvestre, abeto, abedul y hayal, los cuales conforman el hogar de multitud de plantas y animales.
Es un lugar con historia y cultura, pues en la Vall de Boí se encuentran varias iglesias románicas declaradas Patrimonio de la Humanidad. La fauna es igualmente importante en el parque, con una presencia importante de rebecos, jabalís, armiños, y corzos. En cuanto a las aves, el buitre leonado, el águila real, y el quebrantahuesos son fácilmente observables desde laderas y crestas.
Con un acceso a pie prácticamente sin ninguna restricción, con el paso del tiempo el parque ha ido recuperando y habilitando diferentes caminos para ofrecer una red de itinerarios pensados para todos los públicos.
Parque Nacional de Timanfaya (Islas Canarias)
Situado en Lanzarote, este parque con paisajes únicos, formados por erupciones volcánicas, parece que pertenezca a otro mundo. Los colores rojizos y negros de las coladas de lava petrificadas, las siluetas de volcanes, y la costa escarpada conforman el hábitat de una gran variedad de especies vegetales, donde predominan los líquenes.
Aunque podría parecer que se trata de un entorno inhóspito para las especies animales, en Timanfaya habitan reptiles, mamíferos e invertebrados que han sido capaces de adaptarse a las duras condiciones del paraje. Además, el parque está declarado Zona de Especial Protección para las Aves, debido a su rol fundamental como lugar de cría y refugio de determinadas especies.
Existen diversas rutas de senderismo para descubrir los rincones de este parque, como las rutas del litoral, que permiten disfrutar del paisaje costero de Lanzarote; la ruta de los volcanes, la cual atraviesa las formaciones surgidas tras las erupciones volcánicas de los siglos XVIII y XIX; o una ruta a lomos de un dromedario, una experiencia única que permite explorar los paisajes de una forma diferente.
