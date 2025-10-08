Las 5 joyas naturales de España que deberías visitar en otoño: únicas en el mundo, con panorámicas espectaculares y que son espacios naturales protegidos

Su fauna, que representa el 45% del total de España, está compuesta por más de 1280 especies, de las que trece están en peligro de extinción. Entre esta gran variedad de especies animales, destacan sobretodo los mamíferos como la cabra montés, los ciervos, jabalíes, el lobo ibérico, gatos monteses, o los zorros; igual de importante es la presencia de aves, con ejemplares de águila imperial o buitre negro.