5 curiosidades de El Rastro de Madrid que quizá no sabías

Una mañana de domingo cualquiera en Madrid no es lo suficientemente castiza si no se inaugura con un paseo por El Rastro -el mercado más conocido pero no el único-. Un máximo de 3.500 puestos se montan al final de la semana para exponer antigüedades, ropa, bisutería, películas, libros, cromos... Todo lo imaginable y a veces lo impensable se encuentra en El Rastro, que se extiende en torno a la Plaza del Cascorro, Ribera de Curtidores, Embajadores, Ronda de Toledo y Plaza del Campillo del Nuevo Mundo.