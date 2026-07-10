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45 millones de conchas en una casa de Montoro: el rincón más insólito del Alto Guadalquivir

Ubicada en pleno casco histórico de Montoro, esta singular vivienda se ha convertido en uno de los lugares más curiosos y fotografiados de la provincia.

Uno de los lugares más especiales de Andalucía se encuentra en Córdoba y tendrás que visitar sí o sí este verano

Uno de los lugares más especiales de Andalucía se encuentra en Córdoba y tendrás que visitar sí o sí este verano / Istock / Nandi Estevez

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Manuel Á. Larrea

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Hay rincones capaces de sorprender incluso a quienes conocen bien la provincia. En el casco histórico de Montoro se esconde una vivienda única cuya fachada, patio y parte del interior están recubiertos por más de 45 millones de conchas.

Así es el pueblo más tranquilo de Córdoba: respirando aire puro

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Martín Álvarez

Lo que comenzó hace décadas como una iniciativa personal acabó convirtiéndose en uno de los enclaves más singulares y visitados de esta localidad cordobesa, un municipio que cuenta con un importante legado patrimonial como el Puente de las Donadas.

Vistas de la ciudad de Montoro en la provincia de Córdoba.

Vistas de la ciudad de Montoro en la provincia de Córdoba. / Istock / Jesnofer

Una obra de paciencia que cambió el casco histórico de Montoro

El responsable de esta singular creación fue Francisco del Río Cuenca, un vecino de Montoro que dedicó buena parte de su vida a decorar la vivienda con conchas recogidas en playas de distintos puntos de España. El resultado es un espacio que llama la atención desde el primer vistazo y que guarda numerosos detalles en cada rincón.

Escena nocturna de la ciudad de Montoro y el río Guadalquivir en Córdoba.

Escena nocturna de la ciudad de Montoro y el río Guadalquivir en Córdoba. / Istock / Jesnofer

Además de las conchas que cubren muros y fachadas, el interior incorpora columnas decoradas con piedras del río Guadalquivir y elementos reutilizados de antiguos trenes de carbón. Los techos también están adornados con composiciones elaboradas a partir de materiales naturales y motivos ornamentales que convierten la visita en una experiencia singular.

Los juncos se mecen a lo largo del Guadalquivir en La Puebla del Río

Los juncos se mecen a lo largo del Guadalquivir en La Puebla del Río / Istock / Felipe Rodriguez

¿Por qué es una visita imprescindible en el Alto Guadalquivir?

La Casa de las Conchas se ha consolidado como una de las visitas imprescindibles para quienes recorren Montoro. Muchos visitantes destacan la originalidad del lugar y la sorpresa que produce descubrir su interior tras contemplar una fachada ya de por sí llamativa: "Una casa muy bonita, de la que no esperas, viendo la fachada, lo maravilloso que vas a encontrar dentro". "Una pasada de sitio", apunta otro.

Presa del Arenoso y paisaje circundante con olivares en Montoro, España

Presa del Arenoso y paisaje circundante con olivares en Montoro, España / Istock / Teresa Tendero

Dónde encontrar la Casa de las Conchas y cómo llegar

Se encuentra en Montoro y es una parada muy recomendada para quienes visitan esta localidad del Alto Guadalquivir. Además de conocer la historia y las hondas raíces de este pueblo, visitando monumentos como el puente de las Donadas, la Casa de las Tercias o una torre que han bautizado como la Giralda roja, este lugar tan emblemático aporta al turista un punto de excentricidad y particularidad.

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Fuente de Oliva en la ciudad de Montoro. Andalucía, Córdoba. España

Fuente de Oliva en la ciudad de Montoro. Andalucía, Córdoba. España / Istock / jesnofer

Paseando por las angostas y empinadas calles de Montoro se llega a la conocida Casa de las Conchas, ubicada en el número 17 de la calle Criado.

Fuente: Diario Córdoba

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