4 escapadas perfectas para hacer en septiembre

Si te has pasado el verano viendo ‘Mamma Mia!’ y soñando con un verano griego, este es tu momento de visitar una isla de película. Kapathos no es muy conocida, así que vas a poder disfrutar de un lugar no masificado en septiembre, aunque ya de por sí no hay demasiado turismo. Se ubica entre dos de las ciudades más bonitas y con más historia de Grecia: Rodas y Creta, así que vas a poder hacer turismo si te cansas de las aguas turquesas y de las aldeas tradicionales.