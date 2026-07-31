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300 metros de longitud y 50 bares por la "senda de los elefantes": es la calle con los mejores pintxos de España, y no está en San Sebastián

De la mítica Calle Laurel a sus tesoros culturales: una guía para saborear Logroño con los cinco sentidos.

Los pintxos más típicos de la Calle Laurel en Logroño donde encontrarás la mejor ruta gastronómica al lado de su fantastico casco antiguo.

Los pintxos más típicos de la Calle Laurel en Logroño donde encontrarás la mejor ruta gastronómica al lado de su fantastico casco antiguo. / Istock / Martin Silva Cosentino

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Yanira Morte

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A pocos minutos de la concatedral de Santa María de la Redonda se encuentra una de las principales zonas gastronómicas y de pinchos de todo Logroño. Si lo que te gusta es un buen tapeo, una cerveza y degustar los mejores platos de los más famosos restaurantes de la zona, este plan es perfecto para ti. Con apenas 300 metros de longitud, en esta calle se concentran más de 50 bares y restaurantes diferentes, ¡así que lo difícil será elegir dónde comer!

La calle de España que tiene más de 80 restaurantes y tabernas en 150 metros: está considerada "la meca mundial de la gastronomía"

La calle de España que tiene más de 80 restaurantes y tabernas en 150 metros: está considerada "la meca mundial de la gastronomía"

Adriana Fernández

Pero remontándonos al pasado y conociendo un poco sobre su historia, la calle discurre junto al lugar donde se encontraban las antiguas murallas de Logroño. En el año 1862, fueron destruidas y en su lugar, se empezó a construir la calle que a día de hoy podemos observar. Según la asociación de hosteleros, este nuevo paso dio lugar al “Blanco y Negro”, que para quien no lo sepa, fue el bar más antiguo de Logroño. Antiguamente, se servía vino riojano donde acompañaba a las porciones de queso o embutido y así creó la famosa tradición del “pincho estrella”. 

Es una de las calles del casco antiguo de Logrono (la Rioja, España), famosa por ser una de las tapas típicas de la ciudad

Es una de las calles del casco antiguo de Logrono (la Rioja, España), famosa por ser una de las tapas típicas de la ciudad / Istock / Martin Silva Cosentino

La mayoría de la gente la conoce como la “Senda de los Elefantes”, un sobrenombre muy guasón que le pusieron en la zona. Y el motivo tiene su gracia, dicen que los visitantes, tras recorrer varios bares probando vinos y tapas, terminan saliendo de allí con una buena “trompa”. De ahí el curioso y divertido apodo. 

La Guía de Pinchos de La Laurel 2026: los mejores de la localidad

Uno de los pinchos más conocidos de Logroño que harán que te chupes los dedos es su famoso champiñón con gamba, un plato marcado por su sabor a ajo, plancha y marisco colocados sobre un pan que se convertirá en uno de tus favoritos. Si has visitado Logroño conocerás su famoso bocadillo “Cojonudo” una combinación perfecta de picadillo de chorizo, huevo de codorniz, pimiento rojo y pan, ¡perfecto para combinar con un buen vino riojano!

Calle del Laurel

Calle del Laurel / wikimedia Commons/Zarateman

Otro de los famosos restaurantes de la zona y donde se encuentra otro de los platos estrella por excelencia es “El Perchas” y su plato “Oreja picante”, se trata de oreja de cerdo cocinada y servida con salsa picante sobre una pieza de pan. La gracia de este pincho es su textura ligeramente crujiente, uno de los platos más antiguos que llevan preparandose desde 1955.

Calle del Laurel

Calle del Laurel / wikimedia Commons/Zarateman

Y para los amantes del dulce y las tartas de queso, el restaurante Jarandilla, cuenta con la mejor de la zona, una tarta de queso cremosa con una superficie tostada donde ha tenido varios reconocimientos en distintas publicaciones y en RTVE. 

Rebanada de tarta de queso, pastel de queso riojana

Rebanada de tarta de queso, pastel de queso riojana / Istock / Arx0nt

Más allá de su gastronomía: guía imprescindible

A menos de 5 minutos de la Calle Laurel encontrarás el Mercado de San Blas, un mercado tradicional de abastos donde están los mejores productos locales riojanos, desde verduras frescas y embutidos hasta carnes, conservas y vinos. Una de las principales zonas de paseo y plazas del centro de Logroño es el Paseo del Espolón, donde está el famoso monumento al general Espartero, muy vinculado a la ciudad.

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Museo de La Rioja

Museo de La Rioja / wikimedia Commons/Zarateman

Si quieres conocer más sobre la historia riojana desde la prehistoria y la romanización hasta la Edad Media, el Museo de La Rioja es una parada obligatoria, su entrada es gratuita y se encuentra al lado de La Plaza de San Agustín, una buena visita cultural para combinarla con unos buenos pinchos riojanos.

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