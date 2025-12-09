3 pueblos preciosos de España donde podrás admirar al lince ibérico: enclavados en un entorno natural único y repartidos por el sur del país
El lince ibérico está en peligro de extinción, pero aún se puede observar desde algunos pueblos preciosos de España.
El lince ibérico es uno de los animales que más representan la fauna ibérica, a pesar de estar en peligro de extinción. A día de hoy existen varias poblaciones asentadas en 22 territorios repartidos entre Portugal y España, de los que 16 son españoles. Según datos de la WWF, hay 354 linces en el país vecino, 942 en Castilla-La Mancha, 836 en Andalucía, 254 en Extremadura y 15 en Murcia. En las últimas décadas se ha repoblado considerablemente.
Por suerte, cada vez son más los linces que habitan en las sierras de España y, al igual que ha sucedido con los lobos, ha habido numerosos avistamientos desde algunos de los pueblos más bonitos del país. Es posible presenciar un espectáculo de la naturaleza único si hay suerte, algo similar a lo que ocurre con las auroras boreales en el norte de Europa. Siempre con el respeto por delante, manteniendo una distancia prudencial y sin poner a nadie en riesgo.
Son animales nocturnos, por lo que los mejores momentos para poder toparnos con uno de ellos es al amanecer o al atardecer. Algunos no muestran ningún miedo, pero eso no significa que podamos acercarnos. Lo mejor es contemplarlos desde lejos, con cámaras, prismáticos o telescopios que permitan mirar a largas distancias. Si hay suerte de verlos, no se debe invadir su espacio, ni intentar tocarlos porque no son gatos, sino animales salvajes.
Los 3 pueblos más bonitos de España desde donde ver linces
Andújar, Jaén
Muy cerca de Viso del Marqués se encuentra otro punto donde hay una gran concentración de linces ibéricos: el Parque Natural Sierra de Andújar y el de Sierra de Cardeña y Montoro. Los bosques de matorral y encinas son un importante refugio para estos felinos. Suelen estar en los rincones más silenciosos y por los caminos de todo el parque hay múltiples señales que piden mantener la calma y extremar la precaución al conducir.
Villafranca de los Barros, Badajoz
La comarca pacense de Tierra de Barros es otra zona clave para la recuperación del lince en Extremadura. Villafranca de los Barros es la capital de la comarca y se ubica en pleno centro de la provincia, a solo 80 kilómetros de la ciudad. Su patrimonio y su entorno natural se juntan para dar como resultado uno de los pueblos más bonitos de Badajoz. En un paseo por sus calles se pueden descubrir edificios como la Torre del Reloj, un mirador del siglo XVI, la iglesia de Santa María o la parroquia de San Miguel.
Viso del Marqués, Ciudad Real
Este pueblo manchego en el que hay un palacio renacentista impresionante que bien merece una visita, se enclava en plena Sierra Morena. En este entorno se sabe que hay unos 24 ejemplares y ya hay varios linces que se han paseado por el casco urbano. Donde mejor pueden contemplarse es en las fincas Fresnedas Altas y Peñalajo, en las que ofrecen safaris fotográficos para verlos desde unos miradores especiales.
Después del lince ibérico, el mayor atractivo de Viso del Marqués es el Palacio del Marqués de Santa Cruz. Es un edificio del siglo XVI, con frescos al estilo genovés que representan escenas mitológicas, batallas navales y emblemas familiares. Fue el hogar de don Álvaro de Bazán, militar y almirante de la Armada Invencible; y actualmente alberga el Archivo Histórico de la Armada. Un tesoro documental y monumental que poca gente conoce.
