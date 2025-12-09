3 pueblos preciosos de España donde podrás admirar al lince ibérico: enclavados en un entorno natural único y repartidos por el sur del país

La comarca pacense de Tierra de Barros es otra zona clave para la recuperación del lince en Extremadura. Villafranca de los Barros es la capital de la comarca y se ubica en pleno centro de la provincia, a solo 80 kilómetros de la ciudad. Su patrimonio y su entorno natural se juntan para dar como resultado uno de los pueblos más bonitos de Badajoz. En un paseo por sus calles se pueden descubrir edificios como la Torre del Reloj, un mirador del siglo XVI, la iglesia de Santa María o la parroquia de San Miguel.