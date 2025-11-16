Los 3 Lugares Mágicos de España que tienes que visitar una vez en la vida: cuevas legendarias, escenarios de batallas míticas y aulas que cambiaron el mundo

En el último Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, se encendió una nueva luz en el mapa emocional del país. Nacen los tres primeros Lugares Mágicos de España Oficiales, tres espacios que representan los grandes Orígenes sobre los que se sostiene nuestra historia: la Cueva de Altamira en Cantabria (Origen de la Humanidad), el Santuario de Covadonga en Asturias (Origen de España tal como la conocemos) y la Universidad de Salamanca en Castilla y León (Origen del Conocimiento). Tres hitos que no son solo monumentos: son puntos cardinales de nuestra identidad.