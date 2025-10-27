3 lugares de España donde podrás ver auroras boreales este año: uno de los fenómenos naturales más asombrosos y más buscados del mundo

Con el atractivo de sus paisajes escarpados, playas de ensueño, y acantilados vertiginosos, la costa de Asturias es una de las mejores opciones para probar suerte y presenciar alguna aurora boreal. Muchas de sus playas se encuentran lo suficientemente aisladas de la contaminación lumínica; juntando esto con el hecho de que Asturias tiene una baja cobertura nubosa y cielos oscuros, no es de extrañar que las playas de la costa asturiana, con el sonido calmante de las olas, sea el sitio ideal para observar las luces nocturnas.