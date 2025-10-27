3 lugares de España donde podrás ver auroras boreales este año: uno de los fenómenos naturales más asombrosos y más buscados del mundo
Puede ser que estos días los cielos del territorio español sean el escenario de esta fantástica estampa celeste.
Aunque normalmente tienen lugar en los países situados más al norte del globo terrestre, las auroras boreales, ese fenómeno lumínico de formas y colores diversos, en contadas ocasiones pueden llegar a observarse en latitudes más cercanas a la línea del ecuador. Es el caso de España, el cielo de la cual podría cubrirse con estas luces mágicas en los próximos días debido a una tormenta geomagnética prevista.
Para poder contemplar con claridad las auroras boreales, lo más imprescindible es que en el cielo no haya ni una sola nube; también ayuda irse a algún sitio elevado y alejarse de las zonas urbanas, pues la contaminación lumínica perjudica a la hora de poder ver las luces. Una vez conseguido el sitio perfecto, solo falta cruzar los dedos y esperar, pacientemente, a tener la oportunidad de ser testigos de una de las mayores maravillas de la naturaleza.
La costa de Asturias
Con el atractivo de sus paisajes escarpados, playas de ensueño, y acantilados vertiginosos, la costa de Asturias es una de las mejores opciones para probar suerte y presenciar alguna aurora boreal. Muchas de sus playas se encuentran lo suficientemente aisladas de la contaminación lumínica; juntando esto con el hecho de que Asturias tiene una baja cobertura nubosa y cielos oscuros, no es de extrañar que las playas de la costa asturiana, con el sonido calmante de las olas, sea el sitio ideal para observar las luces nocturnas.
La sierra de Guadarrama
A tiro de piedra de Madrid, la sierra de Guadarrama se presenta como un remanso de paz y tranquilidad cerca del bullicio de la gran ciudad, y donde poder conectar con la naturaleza y admirar el mundo a nuestro alrededor. Con un terreno montañoso cubierto de bosques silenciosos, tiene una altura lo suficientemente alta como para que, añadida al aislamiento de la contaminación lumínica y dadas las circunstancias necesarias, la observación de las auroras boreales sea posible.
Los picos de Europa
Las cumbres de las montañas de los picos de Europa, con sus alturas de más de 2.500 metros, ofrecen un paraje sensacional en el que quedar fascinado con la belleza de las auroras boreales. Sólo imaginándolo -rincones de cuento, rodeados del silencio más absoluto y aislados de la civilización-, la experiencia ya pone los pelos de punta; pero es que vivirlo es, de seguro, una de las vivencias más inolvidables que se pueden tener.
