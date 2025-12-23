3 lugares de España donde es probable ver auroras boreales esta Navidad: mirada hacía el norte, oscuridad y algo de suerte

El lugar perfecto para vivir una experiencia así A Costa da Morte y el norte de Lugo. Su latitud, la orientación al norte y amplias zonas con muy baja contaminación lumínica juegan a favor. En episodios recientes de fuerte actividad solar, aquí se han documentado algunas de las mejores observaciones del país. Los acantilados abiertos al Atlántico permiten un horizonte limpio, clave para detectar las luces cuando aparecen muy bajas en el cielo. No hace falta estar en mitad de la nada, simplemente tienes que alejarte de núcleos urbanos y buscar costa abierta. No es raro que quienes lo han visto aquí digan lo mismo; primero dudas, luego distingues un resplandor y, cuando te das cuenta, estás mirando algo que nunca pensaste ver tan al sur.