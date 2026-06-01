272 lagos glaciares y picos de más de 3.000 metros en el único Parque Natural de Cataluña: es la ruta de pasarelas más espectacular del Pirineo español
Un recorrido circular de 1.5 kilómetros para hacer cómodamente en poco más de una hora y sin esfuerzo que confirma que el camino también es el viaje.
Fácil pero espectacular. Así se puede definir la Ruta de las Pasarelas del Planell d’Aigüestortes, una ruta de senderismo escondida en el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, en pleno Pirineo catalán. Si todavía no la conoces, presta atención porque lo tiene todo para cautivar desde el primer momento.
Lo más especial de esta ruta es precisamente los increíbles y diferentes paisajes por los que atraviesa: desde humedales y riachuelos, a pequeñas cascadas, praderas alpinas y zonas de agua de origen glacial. Porque si de algo puede presumir esta zona es de la altísima concentración de lagos y estanques glaciares: más de 270. Pero vayamos por partes.
Un sendero sencillo y sin apenas desnivel, pero con un secreto
La Ruta de las Pasarelas del Planell d'Aigüestortes es un paseo circular, totalmente accesible y sin prácticamente desnivel que se localiza en la Ribagorza, una comarca de la provincia de Lleida. Y debido a su escasísimo desnivel y a la facilidad del trazado, es perfecta para realizar en familia, incluso accesible para personas con movilidad reducida: pueden circular desde sillas de ruedas a carritos de bebé.
Se trata de un recorrido de unos 1,5 kilómetros, ideal para realizar en una caminata de aproximadamente una hora de duración, a través de ríos, bosques, praderas de alta montaña y lagunas, esas que dan el nombre al parque (‘estanys’ en catalán significa precisamente lagos). Pero insistimos, sin desnivel.
Una ruta que te deja sin aliento, pero no por el esfuerzo
Lo más llamativo del paseo es que no se realiza sobre el terreno, sino mediante un entramado de pasarelas de madera elevadas que recorre todo el sendero, dibujando una estampa única a este lado de los Pirineos y que recuerda mucho a otros lugares del mundo, como las Pasarelas de Mondego, en Portugal. Con la diferencia de que la ruta portuguesa sí que atraviesa desfiladeros y paisajes mucho más abruptos, cuyo valor geológico y natural está reconocido y protegido por la Unesco.
Estas pasarelas de madera que marcan el trazado en Aigüestortes permiten prácticamente caminar sobre el paisaje, pero sin interferir en él y sin dañarlo, convirtiéndose en una de las experiencias más cómodas y bonitas para hacer en el entorno de los Pirineos.
Un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad
El sendero de pasarelas de Aigüestortes arranca en el Planell d’Aigüestortes, al que llega desde Boí pero solo a través de un único vehículo concertado (taxi), porque el acceso en coche está restringido a particulares dentro del Parque Nacional, un entorno privilegiado que presume de ser el único de Cataluña. Por cierto, si vais con tiempo, es más que recomendable una visita al pueblo de Boí y conocer su iglesia románica: un precioso e inesperado Patrimonio de la Humanidad dentro del Valle de Bohí.
Lo más sorprendente es que el propio trayecto en el taxi es parte de la experiencia. Por el camino, como si se tratase de un road trip panorámico, va surgiendo el bosque pirenaico, las cascadas, un valle glaciar y vistas increíbles del río Sant Nicolau.
Ahí es donde te das cuenta de que estás en medio de la alta montaña, a más de 1800 metros de altitud y rodeado de picos que superan los 3000. Aquí todo es naturaleza, agua, silencio, pinos negros, roca pirenaica y una luz que solo es posible contemplar en medio de la montaña. No hay duda de que estás llegando a uno de esos lugares en los que caminar despacio forma parte del encanto. Y eso es precisamente lo que permiten las pasarelas de madera.
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