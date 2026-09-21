Tiene 2.700 habitantes, pero recibe más de 2,5 millones de turistas al año: el pueblo famoso por su castillo nazarí del siglo XIV y sus calles-cueva declaradas Bien de Interés Cultural

Existe un término para referirse al grueso de visitantes que, durante una época en concreto llenan cierto núcleo urbano y, al terminar dicha época, este vuelve a su estado demográfico original: la población flotante. No están inscritos en ningún censo y no forman parte oficial del territorio pero, pese a residir de forma temporal, es tal la movilización que representa, que ya ha generado un impacto en la densidad de población del territorio.

Cádiz es una de las provincias con mayor población flotante. En casos como el de Chipiona, se ha registrado un aumento de los 20.000 habitantes regulares a hasta 200.000, diez veces más, según cifras del propio alcalde, Luis Mario Aparcero. En Galicia, Sanxenxo cuenta con unos 17.000 habitantes y, sin embargo, veranos con hasta 120.000 personas –traducido en plazas de hotel estas suman 30.000 en los meses de julio y agosto, y apenas 3.000 el resto del año.

Setenil de las Bodegas, Cádiz / Istock

Sin embargo, otras ciudades como la capital madrileña o la ciudad condal no entienden de temporadas, y el turismo se ha vuelto ya parte de la vida cotidiana de las regiones más cotizadas. Y no hace falta ser una gran ciudad para ser un destino codiciado, un caso que el pueblo de Setenil de las Bodegas demuestra sin esfuerzos.

Sara Fernández García

El encanto de un pueblo bajo la roca

En el noreste de la provincia de Cádiz, encajado en la comarca de la Sierra de Cádiz y dentro de la célebre Ruta de los Pueblos Blancos, El pueblo de Setenil de las Bodegas se esconde bajo el abrigo del cañón del río Trejo –o Guadalporcún-, marcado por tajos rocosos, cortados y un alrededor de ribera que contrasta en calma con el interior, a base de chopos, álamos y sauces.

Setenil de las Bodegas, Cádiz / Istock

Si hiciésemos una lista de los encantos de Setenil, la flora que lo rodea -especialmente a estas alturas del año, dorada y amarillenta, circundada por el verde de dehesas y colinas-, estaría a la cabeza.

No hemos entrado en el pueblo y la postal que suponen las luces tenues de otoño sobre este “pueblo blanco”, ya ha sumado otra entrada a nuestra lista de favoritos, algo lógico teniendo en cuenta que ya forma parte de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, así como la Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz. Pero no nos adelantemos, porque aún queda mucho por ver.

Setenil de las Bodegas, Cádiz / Istock

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1985 y, posteriormente, Bien de Interés Cultural (BIC), sus calles-cueva gozan de la máxima protección patrimonial dentro del catálogo andaluz por su valor intrínseco, añadido por supuesto en nuestra lista.

Calles indispensables Los tres indispensables en tu visita serán la Calle Cuevas del Sol, orientada al sur, y con luz natural la mayor parte del día, y epicentro gastronómico; la Calle Cuevas de la Sombra, enfrente y bajo espectacular monolito que une ambos lados del cortado, creando un túnel natural donde apenas penetra la luz; y las calles Herrería, Calceta y Jabonería, las más tradicionales, con fachadas encaladas empotradas bajo los salientes.

A lo largo del trazado del pueblo la roca sorprende por su inmediatez, respondiendo al trogloditismo urbano, donde la edificación no se excava verticalmente, sino que cierra los huecos naturales formados por la erosión fluvial aprovechando la cornisa caliza como techo.

Poniendo la guinda al pastel, el Castillo Nazarí de Setenil, original de los siglos XII a XIV, vigila el pueblo desde lo alto, eterna fortaleza de época almohade y nazarí que coronaba la peña defensiva. Hoy conserva en pie la Torre del Homenaje y restos del recinto amurallado, así como el Aljibe Nazarí y la Puerta de la Villa.

Setenil de las Bodegas, Cádiz / Istock / Alberto Lopez Benitez

Patrimonio religioso

Setenil cuenta con diversas ermitas y una iglesia en sus alrededores que recogen los distintos estilos que se desarrollaron en la ciudad. La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación fusiona dos épocas arquitectónicas, por un lado, gótico tardío y por el otro un cuerpo mudéjar erigido sobre la antigua mezquita. Así mismo la Ermita de San Benito responde al estilo barroco levantado sobre una antigua ermita, mientras que la Ermita de Nuestra Señora del Carmen es claro ejemplo del neoclásico del siglo XVIII.

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación / Guía de Cádiz.com

Gastronomía y turismo

Según datos registrados por el INE, Setenil de las Bodegas apenas suma 2.634 habitantes en su censo y, sin embargo, diversas estimaciones turísticas locales y de la comarca de la Sierra de Cádiz sitúan la afluencia anual en más de 1 millón a 2,5 millones de visitantes y excursionistas al año que buscan descubrir las maravillas que se cuentan de este pueblo.

Y si tú eres uno de ellos, hay un último punto insalvable que debes tener en cuenta: su gastronomía. En esta época serrana y de otoño, la cocina setenileña se apoya en los productos de la tierra, la chacinería tradicional y las recetas de guiso, como sopa cortijera, embutidos y guisos de calabaza y setas.