Para quienes no lo creen, la misma licencia lleva vendiendo lotería desde 1764. Han visto pasar por su administración guerras, cambios políticos, monarquías y hasta una pandemia. Quien hoy la regenta, Valentín Pinaglia, lleva al frente quince años y no esconde lo que supone cargar con semejante peso histórico: "¿Una responsabilidad para mí gestionar un lugar tan histórico? Imagínalo", resumía en una entrevista a elDiario.es. Allí donde los números traen la suerte a las casas, y donde todavía queda huella de un pasado glorioso gracias a su patrimonio. Por un motivo o por otro, hacer una escapada a esta ciudad, aunque sea de un día, es irresistible.

El pueblo de Carmona (Sevilla) / Istock / Kirk Fisher

Carmona se levanta sobre un cerro de Los Alcores, a unos 30 kilómetros al este de Sevilla capital. Con cerca de 30.000 habitantes, es de esos pueblos andaluces que se ven venir de lejos por su silueta amurallada. Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1963, conserva el trazado de una ciudad que lleva habitada más de cinco mil años, superpuesta capa a capa sobre sí misma. Y es que las murallas que hoy la rodean tienen origen cartaginés, reforzadas después por Roma, que convirtió la ciudad en un enclave relevante de la Bética con foro, anfiteatro, calzada y puente propios.

Redacción Viajar

La administración de Lotería más antigua de España

Teniendo en cuenta que la lotería llegó a España en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, es importante destacar que Carmona fue uno de los primeros municipios en incorporarse a aquella nueva costumbre. En sus comienzos, los vendedores no trabajaban desde los establecimientos actuales, sino que recorrían las calles y ofrecían los boletos a los vecinos. Valentín Pinaglia, representante de la decimotercera generación de loteros de su familia, conoce bien esa historia.

Según ha contado a diversos medios, fue su abuelo quien trasladó la venta al domicilio familiar, donde se mantuvo hasta que el negocio se profesionalizó y las administraciones adquirieron el formato que conocemos hoy. El 3 de diciembre de 1988, cuando repartieron un primer premio con el número 40.213, en un sorteo previo al de Navidad. Se dieron 760 millones de pesetas y a día de hoy todavía este número sigue siendo uno de los más soliticados por los vecinos.

Por su parte, Valentín se jubila en 2026 y su familia no continuará al frente del negocio, aunque ha querido que la tradición permanezca en manos de alguien de Carmona. Después de recibir ofertas de fuera, su deseo es que la administración siga ligada al municipio. Queda pendiente, eso sí, un sueño que todavía no se ha cumplido en todos estos años: repartir el Gordo de Navidad.

Monumentos de interés: un rico patrimonio más allá de la suerte

Pero reducir Carmona a esa anécdota lotera, por bonita que sea, es dejar fuera una de las ciudades con más capas de historia superpuestas de toda Andalucía: turdetana, cartaginesa, romana, islámica y cristiana, todas visibles todavía en sus calles. A las afueras del recinto amurallado, la necrópolis romana (excavada a partir de 1881 por el arqueólogo George Edward Bonsor) reúne tumbas de los siglos I a. C. al II d. C., entre las que destacan la de Servilia y la del Elefante; su museo, inaugurado en 1885, fue una de las primeras instituciones museológicas de España ligadas directamente a un yacimiento.

La necrópolis romana de Carmona / Istock / CaronB

A pocos minutos, se puede ver la Puerta de Córdoba, el acceso romano más antiguo del recinto, declarada Tesoro Artístico Nacional en 1931. Entre medias, la Plaza de Abastos, un patio rectangular de 35 por 45 metros, y la iglesia de Santa María, levantada sobre la antigua mezquita mayor, completan un paseo que define la identidad de su pueblo.

Un alcázar convertido en Parador

Con la llegada del islam, en lo alto de la ciudad se construyó un alcázar que, tras la conquista cristiana de Fernando III en 1247, pasó a manos de los reyes castellanos. Pedro I lo convirtió en su residencia favorita y lo amplió como palacio de estilo mudéjar. A día de hoy, el Parador de Carmona ocupa lo que fue el antiguo Alcázar del Rey Don Pedro. El paso del tiempo y varios terremotos dañaron seriamente el conjunto, que terminó abandonado.

El interior del Alcázar de Carmona / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Su recuperación llegó en 1976, cuando las obras de restauración permitieron convertirlo en el parador que hoy recibe a viajeros. Sus patios, tapices, antigüedades y detalles mudéjares conservan la personalidad histórica del edificio, mientras que su piscina y su terraza ofrecen unas vistas privilegiadas de la Vega del Corbones. El establecimiento dispone de 63 habitaciones y de servicios como piscina exterior de temporada y jardines.