Hasta el 25 de octubre este puerto se convierte en la mejor feria de marisco de España: pulpo a la gallega, percebes, gaitas, queimada y 40 toneladas de producto fresco

Histórica, moderna y natural, Valencia es tierra de sol, arroz y Mediterráneo, hogar de horchata con fartons y de las Fallas, su fiesta internacional declarada Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Pero durante unas semanas de octubre la ciudad se llena de un sabor que poco tiene que ver con Levante. Junto a la antigua Estación del Grao, a pie del puerto, se levanta una carpa con sabor a mar del norte, atlántico y cantábrico de bogavantes, percebes, centollos y pulpo que llegará a diario desde las rías, vivo, para servir a la feria.

Preparación del Pulpo a Feira. / Istock

Desde el 2 de octubre, y como cada año la carpa, vivero y cocinas que conforman MarisGalicia, "La Gran Fiesta del Marisco", exponen sus mejores sabores en un despliegue donde el mejor producto se encuentra con una de las tradiciones culinarias mejor reconocidas de España, a lo largo de 23 días en los que probarlo todo, hasta su clausura el 25 de octubre, cuando la feria se moverá para instalarse en la siguiente ciudad del recorrido.

Adriana Fernández

Más de 40 toneladas traídas desde el Atlántico

El gran reclamo de esta edición es la cantidad y la forma en que llega el producto. La organización ha previsto trasladar más de 40 toneladas de marisco desde Galicia mediante camiones-piscina, un sistema que mantiene las piezas vivas durante todo el viaje y permite servirlas sin intermediarios, tal y como saldrían del agua en una lonja gallega.

En la carta encontrarás auténticos tesoros: desde bogavantes de enormes pinzas hasta manojos de percebes, cigalas, centollos, nécoras, langostinos, navajas, vieiras y zamburiñas. Y, por supuesto, el rey indiscutible, el pulpo á feira -a la gallega-, cocido por los pulpeiros de O Carballiño y servido, como rige la tradición, sobre tabla de madera con un buen chorro de aceite de oliva, sal gorda y pimentón, dulce o picante. A todo ello se suman los arroces de marisco, las empanadas y la repostería gallega, como la tarta de Santiago, completando un menú exquisito de la mano de auténticos expertos.

Feria de MarisGalicia. / Copyright © 2026 MarisGalicia

Uno de los grandes "pros" de esta feria respecto a un restaurante común es que puedes escoger tú mismo lo que vas a comer. La feria se reparte en seis grandes espacios: la panadería, con empanadas, tartas y el clásico pan gallego; el puesto de arroces, la pulpería; la zona de plancha y cocidos; un bar de vinos y licores; y la tienda de recuerdos.

En el espacio de plancha y cocidos está el vivero, y es ahí donde cada uno hará de su plato algo único. A golpe de dedo señalas el bogavante o el centollo que más te convence y lo cocinarán al momento. Y durante la espera, o para acompañar el servicio una vez te hayas decidido, el maridaje es casi obligatorio: albariño o un ribeiro bien frío de los que abunda esta feria. ¿No tienes tiempo para pasarte? ¿No te gusta lo de comer a pie de acera? No te preocupes, MarisGalicia sabe que las ferias no son para todo el mundo, por eso puedes hacer tu propio pedido desde la web para disfrutar de esta mariscada desde la comodidad de tu casa. Aunque ver los animales y disfrutar del ambiente "fusión" siempre es mucho más gratificante.

MarisGalicia / Copyright © 2026 MarisGalicia

Gaitas, danzas y el conxuro de la queimada

Comer es solo una parte de lo que ofrece MarisGalicia. Toda la carpa está pensada para que te sientas, por un rato, en una romería gallega. El recinto, de más de 1.500 metros cuadrados y con capacidad para más de mil personas, está decorado con redes, boyas y aparejo marinero, y durante las comidas y las cenas suena música en directo, con gaitas y danzas tradicionales que animan las mesas.

Pero el punto álgido llega los sábados por la noche. A partir de las 23:00 horas se prepara en directo la queimada, la famosa "poción" de aguardiente flambeado que arde con una llama azulada mientras se recita en voz alta el conxuro, el conjuro tradicional gallego que, según la leyenda, protege de las brujas y los malos espíritus:

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas,

demos, trasnos e diaños,

espíritos das neboadas veigas,

corvos, píntegas e meigas,

feitizos das menciñeiras...

Un pequeño espectáculo que reúne a todo el mundo alrededor del caldero y que convierte una cena de fin de semana en un espectáculo inolvidable.

Queimada típica de Galicia / Istock

Qué ver alrededor

Y no olvides la ciudad en que se cuece toda esta fiesta: Valencia merece mucho más que una visita al paseo marítimo, y esto es todo lo que sí o sí deberías conocer en tu visita.

A un paso de las carpas queda el barrio del Cabanyal-Canyamelar, el antiguo poblado de pescadores, con sus casas bajas de fachadas modernistas y azulejos de colores y la playa, amplia y abierta como un balcón al Mediterráneo. Muy cerca queda la Marina de Valencia, la zona renovada del puerto donde se celebró la Copa América de vela, con sus tinglados y ambiente perfectos para descansar y tomar algo frente a las olas.

Paseo marítimo en la Marina de Alicante / Istock / Leonid ANDRONOV

Y si te apetece estirar el paseo, algo más hacia el interior, siguiendo el antiguo cauce del río Turia -hoy un espectacular jardín que reconocerás al instante-, se alza la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el conjunto futurista de Santiago Calatrava que se ha convertido en la imagen más reconocible de la ciudad. Y si hablamos de comida, sentimos ser exagerados, pero la ciudad esconde uno de los mercados más impresionantes del mundo.

El Mercado Central de Valencia

En la plaza Ciudad de Brujas descubre el Mercado Central de Valencia, considerado el mayor mercado de productos frescos de Europa por su variedad y el mercado cubierto más grande de España. Ecléctico y premodernista, el estilo lo marcan los azulejos y las vidrieras que lo conforman, y apuntando desde el exterior, sus cúpulas, originales techumbres inclinadas y espectaculares formas acristaladas de más de 30 metros de altura.

Edificio del mercado central (Mercat Central) en Valencia, España / Istock

Sobre ella, la cotorra que representa el trajín de la hacienda. Por debajo más de 8.000 metros cuadrados divididos en dos plantas, con más de 226 puestos activos y cerca de 20.000 productos, de los cuales la inmensa mayoría, en torno al 84% están dedicados de forma estricta a la alimentación fresca. No es entonces casualidad que este edificio y su historia estén reconocidos como Bien de Interés Cultural, la guinda que hace de este espacio un imprescindible indiscutible.