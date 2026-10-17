Hasta el 25 de octubre este pueblo se convierte en "el paraíso del jamón ibérico": una feria con degustaciones, concurso de cortadores y un sorteo que puede premiarte con tu peso en jamón

Si estabas buscando una excusa de peso para poner rumbo a la sierra de Huelva este otoño, la tienes servida en bandeja. Del 16 al 25 de octubre, Aracena se viste de gala para celebrar la XXIX Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Es sin duda una de las citas culinarias más arraigadas del sur de España, un evento que durante dos fines de semana consecutivos (del 16 al 18 y del 23 al 25 de octubre) transforma por completo la vida del pueblo alrededor de su producto más icónico.

El pueblo de Aracena se recorta entre montañas / Istock / M.Torres

El epicentro de la fiesta se sitúa en el recinto ferial de la localidad, con entrada totalmente gratuita. Allí se levantan decenas de stands de ganaderos y elaboradores artesanales que acuden directamente desde las dehesas del parque natural. Si te interesa conocer más de este manjar de nuestro país, este es el lugar idóneo para charlar de tú a tú con los productores, conocer los secretos de la curación en bodega y, por supuesto, comprar género de máxima calidad sin intermediarios.

Adriana Fernández

Tapas populares en la plaza de San Pedro y el espectáculo del corte a cuchillo

El ambiente ferial cubre cada rincón, pero hay momentos puntuales en la agenda que tienes que apuntarte porque no vas a querer perdértelos. Las noches de los sábados 17 y 24 de octubre, a partir de las 22:00 horas, la actividad se traslada a la céntrica plaza de San Pedro para dar paso a las degustaciones populares. Con precios pensados para todos los bolsillos, podrás tapear platos de la matanza tradicional, desde chicharrones frescos hasta carnes a la brasa y guisos de la sierra.

El jamón es un imprescindible de la gastronomía española / Istock / ojos de hojalata

Durante las actividades del día, el protagonismo se lo llevan las actividades divulgativas y los espectáculos en directo. Hay que destacar especialmente el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, una competición donde varios de los mejores profesionales del país miden su destreza. Te garantizamos que ver trabajar a los maestros con el cuchillo jamonero (que calculan con precisión milimétrica el grosor de cada loncha para que la grasa se funda al instante en el paladar) es una experiencia que engancha tanto a los muy foodies como a los curiosos.

A todo ello se suman las catas sensoriales dirigidas por los expertos de la Denominación de Origen Protegida Jabugo, talleres de cocina en vivo (showcookings) a cargo de chefs de la comarca y demostraciones sobre el despiece tradicional del cerdo ibérico. Si solo sabes que el jamón es algo que te encanta, pero te falta algo de conocimiento, esta es una oportunidad perfecta para aprender a diferenciar a la primera un ibérico de cebo de uno de bellota 100% puro.

Un grupo de cerdos de raza ibérica pastando por los campos de Aracena / Istock / jarcosa

Volver a casa con tu peso exacto en jamón ibérico

Uno de los momentos más esperados de la feria es el concurso "Su peso en jamón" (este año durante la tarde del último día). El funcionamiento te lo podrás imaginar porque no tiene complicación alguna: quienes se animan a participar entran en un sorteo cuyo premio final consiste en subirse a una báscula y llevarse a casa exactamente el mismo peso que marque la aguja, pero traducido en kilogramos de jamón ibérico de primera categoría.

Para optar al premio solo hay que acercarse al punto de información del recinto ferial, adquirir la papeleta de participación y cruzar los dedos. Si te llevas a casa este souvenir se te va a poner una sonrisa en la cara cada vez que lo veas en la despensa durante los meses de invierno.

Un fin de semana completo entre dehesas y cuevas subterráneas

Si visitas Aracena con motivo de la feria tienes también la excusa perfecta para conocer la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. A apenas unos minutos a pie del recito ferial, en pleno casco urbano, encuentras la entrada a la Gruta de las Maravillas, un alucinante conjunto subterráneo descubierto a finales del siglo XIX donde galerías, estalactitas y lagos de aguas cristalinas se abren paso bajo el mismísimo cerro del castillo.

La Gruta de las Maravillas en Aracena / Istock / Nando Lardi

Puedes ir recorriendo sus salas bajo tierra, subir después a las ruinas de la fortaleza medieval para contemplar las vistas panorámicas del caserío y rematar el mediodía volviendo a disfrutar de ese manjar ibérico en la feria. ¿Es o no es un plan redondo?