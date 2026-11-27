La dirección de aquella trattoria de Roma se quedó guardada en el móvil. El aroma de la albahaca, en cambio, sigue apareciendo cada vez que preparas pasta. Lo mismo ocurre con el ajo y el jengibre que salían de un wok en una calle de Hanói o con aquel arroz que pediste casi por casualidad en Bogotá y terminó siendo uno de los grandes descubrimientos del viaje. Con los años olvidamos precios, horarios y nombres de restaurantes. Pero determinados olores y sabores conservan la capacidad de devolvernos a una mesa concreta, en un lugar concreto, incluso antes de probar el primer bocado.

Y sucede algo curioso al regresar. Después de deshacer la maleta, empezamos a buscar la receta, el ingrediente que faltaba, la especia que no supimos identificar. Queremos repetir aquella pasta italiana, las verduras que nos sirvieron en Asia o el guacamole que probamos en México. No para cocinar una copia exacta sino para prolongar un poco el viaje.

Especias con pasaporte

Carmencita conoce bien esos recorridos del sabor. Lleva más de un siglo trabajando con especias que proceden de distintos puntos del planeta: canela de Sri Lanka, pimienta de Vietnam, orégano cultivado en Bolivia y Perú. Antes de llegar al especiero de casa, esas materias primas han tenido su propia historia de cultivos, cosechas y viajes. La empresa trabaja en origen y controla la trazabilidad de unas especias que forman parte tanto de recetas tradicionales como de la cocina que improvisamos cualquier martes.

Porque el verdadero legado gastronómico de un viaje no consiste siempre en aprender a elaborar un plato de principio a fin. A veces es descubrir una combinación que nunca se nos habría ocurrido, comprobar cómo unas semillas cambian la textura de una ensalada o entender que el último toque puede ser tan importante como todo lo que sucede antes.

Topping Aguacate/Ensalada / Cedida

El viaje continúa en el plato

De esa idea nace Topping, la nueva familia de Carmencita. Su propuesta es fácil de entender y, sobre todo, de utilizar: son mezclas de especias e ingredientes que se añaden directamente a la comida ya preparada. Sin elaborar una salsa aparte, sin modificar una receta y sin convertir la cena de diario en una prueba de resistencia. Un gesto final aporta nuevos matices de sabor, color y textura. Y abre la puerta a experimentar, que es precisamente una de las mejores cosas que hacemos cuando viajamos.

Pensemos en Italia. Aquel plato de pasta que parecía hecho con cuatro ingredientes tenía un equilibrio difícil de olvidar. Topping Pasta combina orégano, albahaca, ajo, cebolla, pimienta negra, tomate y pimiento, entre otros ingredientes. Basta espolvorearlo sobre unos espaguetis recién preparados para darles otro carácter. También admite excursiones fuera del territorio de la pasta: una pizza, unas verduras asadas o una cena que hemos pedido a domicilio.

El Topping Aguacate/Ensalada juega otra carta: la del contraste. Mezcla semillas de sésamo, tomate, pimiento y cebolla deshidratados con escamas de sal marina, orégano y pimienta. Sobre una tostada de aguacate añade un punto crujiente; en una ensalada cambia la experiencia de un plato familiar. También encaja en un bol de arroz o en un guacamole, ese que intentamos preparar después de regresar de México y que nunca termina sabiendo como el de aquel mercado.

La familia, además, seguirá creciendo. Están previstas tres nuevas variedades: Topping Wok, Pollo y Arroz. Y aquí se ensancha el mapa. Los salteados que nos dejaron mirando trabajar a los cocineros callejeros del sudeste asiático, el pollo especiado que descubrimos en un viaje por el Mediterráneo o los arroces que cambian de identidad al cruzar una frontera encuentran nuevas posibilidades en nuestra mesa. No se trata de convertir una receta rápida en una especialidad vietnamita, marroquí o italiana. Se trata de atreverse a salir del repertorio habitual, probar, ajustar y encontrar un sabor propio.

Nueva familia Topping de Carmencita / Cedida

La próxima escapada empieza aquí

Ese espíritu de curiosidad también se reconoce en otras propuestas recientes de Carmencita, como Spice Coffee, una invitación a descubrir nuevas combinaciones en algo tan cotidiano como el café. Son distintas respuestas a una misma inquietud: incorporar variedad a lo que cocinamos y bebemos sin necesitar una tarde entera. Propone cuatro combinaciones para descubrir otros aromas: Sweet Coffee, con cardamomo, nuez moscada y jengibre; Thai Coffee, con anís estrellado y clavo; Golden Milk, con cúrcuma y especias; y Cacao Cappuccino, que incorpora cacao y pimienta de Jamaica. Cuatro maneras de convertir un café cotidiano en una pequeña experiencia gastronómica, sin necesidad de hacer las maletas.

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Porque viajar también nos enseña a ser menos rutinarios cuando comemos. De vuelta a casa, no siempre podemos recrear el ambiente de aquella trattoria, ni el bullicio del mercado, ni la conversación con quien nos recomendó un plato que desconocíamos. Pero sí conservar el impulso de probar cosas distintas. Y, cuando basta un toque final para cambiar la cena, queda algo más de tiempo para una ocupación muy relacionada con la gastronomía: buscar vuelos, elegir destino y decidir dónde nos sentaremos a comer en el próximo viaje.