El pueblo del norte de España con un castillo pentagonal rodeado de murallas medievales: un faro que mira al Cantábrico, una iglesia gótica sobre el mar y un puente histórico de un solo arco

Durante la Edad Media, los puertos que vivían del mar tuvieron que aprender a defenderse de él. El mismo oleaje que traía la mercancía atraía también a la costa piratería y flotas enemigas y, como respuesta a ello, muchas villas rodearon sus ciudades de murallas. Saint-Malo, en Bretaña, levantó un recinto que todavía abraza su casco viejo frente a la marea, y Dubrovnik cerró su puerto del Adriático con casi dos kilómetros de muros. En España, la costa cantábrica vio cómo una villa castellana hacía lo propio sobre un promontorio y así, fortificada, Castro Urdiales resistió durante siglos.

Vista del casco antiguo de Castro Urdiales País Vasco / Istock / Miguel Habano

En sí la región es histórica, y su ocupación se remonta a la antigua Roma, en el año 74, con la colonia de Flaviobriga. Once siglos después, Alfonso VIII concedió a la población que había crecido sobre sus restos el fuero de Logroño, y la convirtió en la primera villa de la costa cantábrica de Castilla. Sus vecinos levantaron un recinto amurallado con varias torres y, en el extremo del promontorio que cierra el puerto, se irguió un castillo para vigilar la bahía. A finales del siglo XIII la villa entró en la Hermandad de las Marismas, la liga de puertos del norte que manejaba buena parte del comercio marítimo castellano y, pese a que siglos después tropas francesas e italianas trataron de tomarla, dejándola casi destruida, esta sobrevivió y se mantiene, en el mismo sitio que la vio nacer, a unos 35 kilómetros de Bilbao.

Adriana Fernández

Un perfil de piedra sobre el agua

Quien llega por el puerto se encuentra la villa tal y como la veían los marineros: una iglesia gótica enorme, un castillo de torres redondas con un faro asomando entre ellas y un puente de piedra que une ese saliente rocoso con el resto de las casas. El conjunto, con la Puebla Vieja, está declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Vista interior de la Iglesia de Santa María de la Asunción en Castro Urdiales / Istock / @jjfarquitectos

Se cree que el castillo de Santa Ana empezó a construirse en el siglo XII, quizá sobre una defensa anterior, y se abandonó en el XVI. Tiene una planta pentagonal poco común, con torres cilíndricas de unos 15 metros, y sus paredones nunca conocieron ventanas: solo se defendía desde lo alto de las torres. La estructura estaba además efendida por una muralla de 6 a 7 metros de altura que lo rodea, de la que se conserva un tramo pequeño bastante deteriorado que, sin embargo, todavía muestra sus almenas. Del recinto que protegía la villa quedan además fragmentos metidos entre las casas del casco antiguo.

A su lado, la iglesia de Santa María de la Asunción se presenta como uno de los grandes ejemplos del gótico en Cantabria y, por ello, está declarada Monumento Nacional. De su historia se sabe que empezó a levantarse en el siglo XIII, bajo el mandato de Alfonso VIII, y las obras se terminaron en el siglo XV. Así mismo y siguiendo con la arquitectura religiosa, muy cerca quedan las ruinas de San Pedro, una iglesia románica del siglo XII que corresponde además al edificio más antiguo de la villa; y por último, cerrando la tríada la Ermita de Santa Ana espera en un islote cercano a la villa, conectado por un puente medieval de un solo arco que los vecinos conocen como puente romano o Puente Viejo.

Puente de Castro-Urdiales. / Istock

Una villa que sigue viviendo del puerto

Castro Urdiales tiene hoy unos 33.500 habitantes, y su vida diaria baja desde el promontorio hacia el puerto por las calles de la Puebla Vieja, como Ardigales y la Rúa. La plaza del Ayuntamiento, con sus soportales y su torre del reloj, es el centro de esa vida. Frente al Ayuntamiento se levanta la Casa de los Chelines, un edificio neogótico con influencias modernistas que diseñó en 1902 el arquitecto Severino Achúcarro y cuyas obras dirigió un joven arquitecto de la villa, Leonardo Rucabado. Está declarado Bien de Interés Cultural desde 1991.

Castro Urdiales desde las alturas. / Istock

El puerto sigue siendo pesquero, y la anchoa está entre sus capturas principales. Las mismas calles se llenan cada Viernes Santo con la Pasión Viviente, que representan cientos de vecinos, y el primer viernes de julio con el Coso Blanco, una fiesta de Interés Turístico Nacional con carrozas, batalla de confeti y fuegos artificiales.

Barcos en el puerto de Castro Urdiales. / Istock

Cuevas, playas y barras de pinchos

Fuera del casco antiguo, el municipio suma casi 20 kilómetros de costa, con la playa de Brazomar junto al centro, y en su interior guarda una historia más antigua que la de cualquier muralla: las cuevas de la Peña del Cuco, Urdiales y La Lastrilla conservan grabados y pinturas del Paleolítico.

Para comer, la calle Ardigales concentra los bares de pinchos, y los restaurantes se reparten entre la plaza del Ayuntamiento, el puerto y los soportales. En La Bodeguita Esmeralda se piden pinchos de autor como la pasta filo de chipirones o el txangurro, y en Bajamar se sirve cocina marinera tradicional, con las sardinas y el pescado del día como reclamo. El Mesón Marinero, uno de los más concurridos de la villa, ocupa los bajos de la Casa de los Chelines y mezcla barra de pinchos con arroces y pescados. En verano manda la marmita de bonito.

Faro castillo de Castro Urdiales / Istock / Juan Carlos Cantero

El faro del castillo de Santa Ana se encendió por primera vez el 19 de noviembre de 1853, en una fortaleza que llevaba abandonada desde el siglo XVI.