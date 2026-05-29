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A Estrada: rito ancestral y placer gastronómico

Un destino donde la tradición, la naturaleza y la gastronomía marcan el ritmo del viaje

Rapa das Bestas de Sabucedo

Rapa das Bestas de Sabucedo / Concello da Estrada

BC para Concello da Estrada

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Con la llegada del buen tiempo, A Estrada, en Pontevedra, muestra una de sus caras más atractivas, entre paisajes en flor, gastronomía y tradiciones que marcan el ritmo del territorio.

Entre el salmón y la sidra: el sabor de A Estrada

El pasado 17 de mayo, la Festa do Salmón volvió a situar a la localidad como referencia gastronómica de Galicia, celebrando el vínculo histórico con el río Ulla y uno de sus productos más emblemáticos, protagonista de una cocina que combina tradición y creatividad. Pero la experiencia no termina ahí. A Estrada es también tierra de sidra, con más de un centenar de hectáreas de manzana ecológica que impulsan un sector en plena expansión. La Ruta da Sidra invita a descubrir lagares, plantaciones y paisajes rurales en un recorrido que conecta producto, territorio y cultura local.

Este viaje sensorial encuentra uno de sus momentos más especiales en la Festa da Sidra, que se celebra el primer fin de semana de junio y que se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario local

Naturaleza, caminos y una Galicia pausada

El destino se completa con propuestas de naturaleza y senderismo, como A Estrada é Camiño, que permiten recorrer un entorno donde patrimonio, gastronomía y tradición conviven en equilibrio. Caminos que atraviesan aldeas, bosques y riberas y que invitan a descubrir una Galicia tranquila y auténtica. Caminos que también conducen a Compostela y convierten al municipio estradense en una de las últimas escalas antes de abrazar al Apóstol.

Sabucedo: el rito que marca el verano

Ya comenzado el verano, A Estrada revela su cara más intensa y sorprendente con la Rapa das Bestas de Sabucedo, una de las celebraciones más singulares del continente. En el curro, caballos salvajes y “aloitadores” protagonizan un rito ancestral que trasciende el espectáculo: un cuerpo a cuerpo cargado de simbolismo que pone en valor una relación milenaria entre el ser humano y la naturaleza.

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Rapa das Bestas de Sabucedo

Este año la cita se celebra entre el 3 y el 6 de julio

A Estrada es un viaje a la esencia de Galicia. Un lugar donde paisaje, gastronomía y tradiciones siguen formando parte de una misma historia.

TEMAS

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