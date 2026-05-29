A Estrada: rito ancestral y placer gastronómico
Un destino donde la tradición, la naturaleza y la gastronomía marcan el ritmo del viaje
BC para Concello da Estrada
Con la llegada del buen tiempo, A Estrada, en Pontevedra, muestra una de sus caras más atractivas, entre paisajes en flor, gastronomía y tradiciones que marcan el ritmo del territorio.
Entre el salmón y la sidra: el sabor de A Estrada
El pasado 17 de mayo, la Festa do Salmón volvió a situar a la localidad como referencia gastronómica de Galicia, celebrando el vínculo histórico con el río Ulla y uno de sus productos más emblemáticos, protagonista de una cocina que combina tradición y creatividad. Pero la experiencia no termina ahí. A Estrada es también tierra de sidra, con más de un centenar de hectáreas de manzana ecológica que impulsan un sector en plena expansión. La Ruta da Sidra invita a descubrir lagares, plantaciones y paisajes rurales en un recorrido que conecta producto, territorio y cultura local.
Este viaje sensorial encuentra uno de sus momentos más especiales en la Festa da Sidra, que se celebra el primer fin de semana de junio y que se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario local
Naturaleza, caminos y una Galicia pausada
El destino se completa con propuestas de naturaleza y senderismo, como A Estrada é Camiño, que permiten recorrer un entorno donde patrimonio, gastronomía y tradición conviven en equilibrio. Caminos que atraviesan aldeas, bosques y riberas y que invitan a descubrir una Galicia tranquila y auténtica. Caminos que también conducen a Compostela y convierten al municipio estradense en una de las últimas escalas antes de abrazar al Apóstol.
Sabucedo: el rito que marca el verano
Ya comenzado el verano, A Estrada revela su cara más intensa y sorprendente con la Rapa das Bestas de Sabucedo, una de las celebraciones más singulares del continente. En el curro, caballos salvajes y “aloitadores” protagonizan un rito ancestral que trasciende el espectáculo: un cuerpo a cuerpo cargado de simbolismo que pone en valor una relación milenaria entre el ser humano y la naturaleza.
Rapa das Bestas de Sabucedo
Este año la cita se celebra entre el 3 y el 6 de julio
A Estrada es un viaje a la esencia de Galicia. Un lugar donde paisaje, gastronomía y tradiciones siguen formando parte de una misma historia.
- El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes
- El refugio de Pablo Alborán (36 años) está a orillas del Mediterráneo: un pueblo de casas blancas en la Costa del Sol que considera su “punto de equilibrio”
- El pequeño y discreto refugio de Sonsoles Ónega (48 años) en Lugo: una pequeña aldea de 200 habitantes con casas de piedra y un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera
- La ciudad favorita de los mayores de 60 años está en el levante español: con preciosas playas de ensueño, tiene un ambiente medieval encantador
- El refugio de Luis de la Fuente (64 años) tiene un casco histórico BIC y una fiesta Interés Turístico Nacional: 'Tengo una vinculación muy importante. Digo muy orgullosamente que soy de pueblo”
- Uno de los rincones más auténticos de Europa: costas escarpadas, plazas llenas de vida y las mejores recetas mediterráneas
- El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: 'Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando
- El refugio de Blanca Suárez (37 años) está en la ciudad más bonita de la Costa Blanca: con un precioso casco antiguo, playas de ensueño y un parque natural en el corazón de Levante