La única capital de España que no tiene catedral: está en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, tiene 304 cabezas en su interior y es de las más bonitas del país

Con el paso del tiempo, Guadalajara fue ganando relevancia como núcleo urbano, pero la sede de la diócesis no se trasladó. Hoy en día, la diócesis se denomina oficialmente Sigüenza-Guadalajara, lo que refleja esa dualidad. Por eso, el principal templo de la capital es la Concatedral de Santa María, que comparte rango, pero no sustituye a la catedral, situada en Sigüenza. Esto es la excusa perfecta para desplazarse y descubrir un nuevo lugar.