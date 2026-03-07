Ni Santiago, ni A Coruña: la meca de la naturaleza gallega tiene uno de los acantilados más altos de Europa, está en un Geoparque Mundial de la Unesco y "va de muerto quien no fue de vivo"

En Galicia hay un dicho que todo el mundo conoce: “A Santo André de Teixido vai de morto quen non foi de vivo”. La frase resume la importancia que ha tenido durante siglos este pequeño santuario situado en la costa norte de la provincia de A Coruña. Según la tradición popular, quien no acuda en vida a este lugar tendrá que hacerlo después de muerto, reencarnado en animal o espíritu. Esa creencia explica que durante generaciones miles de personas hayan peregrinado hasta esta aldea situada sobre los acantilados de la sierra da Capelada.