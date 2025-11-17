La transformación cultural de Gijón. Una ciudad de Museos

Frente al puerto deportivo de y bajo la “atenta mirada” de la imponente escultura de Don Pelayo, el Palacio de Revillagigedo es un viejo conocido de gijoneses y visitantes que cobra un protagonismo renovado. Gracias a un acuerdo reciente, sus elegantes salas acogerán los fondos expositivos de la ciudad, muchos de ellos hasta ahora no accesibles al público. Prueba de esta apuesta fue la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro Fotografía 1958-1992», que hasta el 12 de octubre mostró más de 1.300 imágenes originales del archivo municipal. Y lo que está por venir promete seguir sorprendiendo: entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 el Palacio de Revillagigedo acogerá la exposición ‘Convivium’, en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC, sobre la dieta mediterránea. Compuesta por más de 300 piezas –entre ellas 160 del Museo Arqueológico Nacional, 160 de la Red de Museos Municipales y otras procedentes de museos nacionales y regionales–, la incluirá visita con catas, talleres, encuentros con cocineros/as, conferencias y actividades para todo tipo de público. El palacio, unido a la Colegiata de San Juan, recupera así su papel como epicentro cultural de la ciudad, un lugar donde el arte dialoga con la historia bajo los muros barrocos del siglo XVIII.