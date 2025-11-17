La transformación cultural de Gijón. Una ciudad de Museos
Descubre la villa costera asturiana que mira al mar y al futuro a través de la cultura
Gijón siempre miró al Cantábrico. La antigua Rula, el puerto, Cimavilla, la playa de San Lorenzo y su paseo del Muro, el arenal de Poniente, el cerro de Santa Catalina o La Providencia son enclaves que condensan la esencia de Gijón. Gijón tiene alma marinera, es brisa salada, es gastronomía con sabor a mar -y a sidra-, pero su identidad se construye también sobre múltiples capas, entre las que destacan su rico patrimonio arquitectónico, etnográfico, histórico-industrial, arqueológico y natural. Hoy, esta ciudad que siempre ha sabido reinventarse da un paso más: apuesta por la cultura como motor de transformación, integrando patrimonio, creatividad contemporánea y vida urbana en un proyecto que quiere consolidar a Gijón como un referente cultural del norte de España.
Este proyecto, conocido como “Vía gijonesa”, se sostiene sobre tres pilares estratégicos: el Palacio de Revillagigedo, la Casa Natal de Jovellanos y Tabacalera. Tres espacios que, junto a otras plazas culturales destacadas, simbolizan la evolución de una ciudad que mira al futuro sin renunciar a su pasado.
Palacio de Revillagigedo y Casa Natal de Jovellanos
Frente al puerto deportivo de y bajo la “atenta mirada” de la imponente escultura de Don Pelayo, el Palacio de Revillagigedo es un viejo conocido de gijoneses y visitantes que cobra un protagonismo renovado. Gracias a un acuerdo reciente, sus elegantes salas acogerán los fondos expositivos de la ciudad, muchos de ellos hasta ahora no accesibles al público. Prueba de esta apuesta fue la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro Fotografía 1958-1992», que hasta el 12 de octubre mostró más de 1.300 imágenes originales del archivo municipal. Y lo que está por venir promete seguir sorprendiendo: entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 el Palacio de Revillagigedo acogerá la exposición ‘Convivium’, en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC, sobre la dieta mediterránea. Compuesta por más de 300 piezas –entre ellas 160 del Museo Arqueológico Nacional, 160 de la Red de Museos Municipales y otras procedentes de museos nacionales y regionales–, la incluirá visita con catas, talleres, encuentros con cocineros/as, conferencias y actividades para todo tipo de público. El palacio, unido a la Colegiata de San Juan, recupera así su papel como epicentro cultural de la ciudad, un lugar donde el arte dialoga con la historia bajo los muros barrocos del siglo XVIII.
Muy cerca, en el precioso barrio pesquero de Cimavilla, la Casa Natal de Jovellanos, ilustre jurista, pensador y político del siglo XVIII, sigue siendo uno de los lugares más queridos por los gijoneses. No solo por su valor histórico, sino porque representa la esencia ilustrada de la ciudad. Hoy, este espacio forma parte del nuevo eje cultural gijonés, conectando la historia con la creación contemporánea.
Una red cultural que llega a todos los rincones
El impulso cultural gijonés no se limita al centro histórico. En el sur de la ciudad, en el barrio de Contrueces, el Palacio de San Andrés de Cornellana acoge una residencia creativa que permitirá a artistas nacionales e internacionales de diferentes disciplinas trabajar, compartir experiencias y desarrollar proyectos. La ambición es atraer talento, fomentar intercambio y hacer de Gijón una ciudad donde se crea, no solo donde se expone. Además, con esta apuesta por la descentralización, la cultura llegará a todos los barrios y se integrará en la vida cotidiana de los gijoneses.
A ello contribuye también la red de museos municipales, que es una de las más activas del norte de España. Desde el Muséu del Pueblu d’Asturies, donde se conserva la memoria etnográfica de la región, hasta el Museo del Ferrocarril, el Museo de las Termas Romanas de Campo Valdés, El Museo Nicanor Piñole, la Ciudadela de Celestino Solar, la Villa Romana de Veranes o el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, todos forman parte de un mismo tejido que une pasado, presente y futuro. Además, el ciclo continuo de exposiciones temporales, en estas sedes y en las salas del Centro Cultural Antiguo Instituto, mantiene a la ciudad en constante movimiento, ofreciendo siempre algo nuevo que ver o descubrir.
Tabacalera: laboratorio cultural en Cimavilla
A esta oferta se unirá en los próximos años Tabacalera, ya que esta antigua fábrica de tabaco en Cimavilla se convertirá en un centro de creación contemporánea. Su transformación ya está en marcha y el objetivo es transformar este icónico edificio de principios del siglo XX en punto de encuentro entre artistas, vecinos y visitantes. Tabacalera contará con 3.400 metros cuadrados de zona expositiva y acogerá residencias artísticas, talleres, exposiciones y actividades abiertas al público. Será un laboratorio cultural, pero también una casa común para quienes hacen y disfrutan la cultura
