Jova Hotel Boutique estrena su categoría 4 estrellas superior
Quizá hayas paseado por delante pero no lo tengas ahora mismo en el radar. O sí. O quizás incluso hayas disfrutado un brunch en su salón. Justo en primera línea, en el paseo junto a la playa de El Campello, hay un alojamiento que redefine el concepto de descanso mediterráneo: Jova Hotel Boutique.
Lo redefine por la cercanía en su trato a los huéspedes, pero sobre todo por su diseño contemporáneo, su gastronomía de primer nivel y su ubicación privilegiada en el antiguo barrio de pescadores. Ofrece un ambiente íntimo y exclusivo en cada una de sus 21 habitaciones. Cada estancia ha sido concebida con materiales nobles, una iluminación cuidada y un mobiliario que combina calidez y modernidad.
Su interiorismo, más propio de una gran ciudad que de un pequeño pueblo costero, se equilibra con la serenidad del entorno. El resultado es un diseño atemporal, elegante y acogedor, pensado para quienes buscan un alojamineto con personalidad y atención al detalle.
UN HOTEL 4 ESTRELLAS SUPERIOR EN ALICANTE
Jova Hotel Boutique acaba de obtener la categoría de 4 estrellas superior, un reconocimiento a la calidad de sus servicios y a su confort. También a su apuesta por un turismo inclusivo: el hotel dispone de habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, diseñadas para garantizar la accesibilidad sin renunciar al estilo ni a la comodidad.
La gastronomía es otro de los pilares del hotel. En la planta baja se encuentra el Restaurante Xarxa, un espacio donde la tradición y la vanguardia se danla mano (Es aquí donde puedes disfrutar el brunch del que todo el mundo ha escuchado hablar). Su carta apuesta por los productos de primera calidad que ofrece la tierra y el mar, con una cocina que combina arroces clásicos, pescados frescos y propuestas actuales llenas de sabor. Los huéspedes pueden disfrutar de una media pensión flexible, con más de 35 platos entre primeros y segundos para elegir, desde los más tradicionales hasta los más creativos.
EL LUJO DE LO SENCILLO: HOTEL BOUTIQUE JOVA
Hotel Boutique Jova no busca el lujo ostentoso. Su búsqueda va más en la dirección de lo sencillo y bien hecho: habitaciones con vistas al puerto, desayunos frente al mar y una atención personalizada que convierte cada estancia en una experiencia distinta. Entre sus servicios destacan sus plazas de parking, room service, masajes y transporte al aeropuerto, pensados para que el huésped solo tenga que preocuparse de disfrutar mientras se aloja a tan solo 25 metros de la orilla.
La historia de este hotel arranca a mediados del siglo XX, con el mítico Restaurante Casa Pepe. En aquellos tiempos se fundó un restaurante pequeño y encantador, y esa idea fue evolucionando, manteniendo los valores y el saber más tradicional, hasta convertirse hoy en el actual Hotel Jova, recientemente rediseñado, la elección perfecta para quienes valoran la comodidad, la buena mesa y el placer de despertarse frente al mar. Aquí la calma tiene acento mediterráneo y cada detalle está pensado para disfrutar del tiempo sin prisa.
