Jova Hotel Boutique estrena su categoría 4 estrellas superior

La gastronomía es otro de los pilares del hotel. En la planta baja se encuentra el Restaurante Xarxa, un espacio donde la tradición y la vanguardia se danla mano (Es aquí donde puedes disfrutar el brunch del que todo el mundo ha escuchado hablar). Su carta apuesta por los productos de primera calidad que ofrece la tierra y el mar, con una cocina que combina arroces clásicos, pescados frescos y propuestas actuales llenas de sabor. Los huéspedes pueden disfrutar de una media pensión flexible, con más de 35 platos entre primeros y segundos para elegir, desde los más tradicionales hasta los más creativos.