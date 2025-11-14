Zamora, de la naturaleza al arte

Los amantes de la naturaleza y el patrimonio tienen en Sanabria un entorno único repleto de rutas y de refugios paradisiacos a los que nunca llegaron las llamas de los incendios forestales del pasado verano: el propio Lago, Ribadelago y su Museo de la Memoria, el Castillo de Puebla (construido por los condes de Benavente a mediados del siglo XV), la ermita de la Alcobilla (que data del siglo XVI), los castaños centenarios, el Centro del Lobo Ibérico o el pueblo fronterizo de Rihonor de Castilla y su encanto rural.