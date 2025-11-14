Málaga, el arte como destino

Esta revolución tiene una estrategia: la convicción de que la cultura podía ser el gran motor de transformación urbana, económica y social. Así, desde comienzos del siglo XXI, el Consistorio apuesta por un proyecto cultural sostenido y estructural, planificado a largo plazo, que ha acabado tejiendo una importante red museística. Aunque el germen del cambio nos retrotrae a los años 80, con la creación de la Fundación Picasso, la inauguración en 2003, del Museo Picasso Málaga, en el Palacio de Buenavista, fue el punto de inflexión determinante. A su estela, la capital de la Costa del Sol ha abrazado un camino que le ha llevado a ser bautizada por la Organización Mundial del Turismo como “la ciudad de los museos”. Hoy, Málaga alberga cerca de 40 museos, 21 galerías y 63 monumentos y lugares de interés, además de una suculenta y completa oferta gastronómica repartida en 10 zonas que sazona su propuesta cultural y de ocio.