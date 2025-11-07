Oviedo: una navidad para sentir, saborear y descubrir

Cada rincón de Oviedo respira historia y belleza. En Navidad, esa esencia se combina con una oferta cultural vibrante organizada por el Ayuntamiento: conciertos, mercados, belenes, teatro, exposiciones y espectáculos que llenan de luz y sonido plazas y avenidas. El encendido de luces marca el arranque de un calendario repleto de actividades para todos los públicos. La plaza de la Catedral, el Campo San Francisco o la Escandalera se convierten en escenarios mágicos, mientras los monumentos prerrománicos—Santa María del Naranco o San Miguel de Lillo—, declarados Patrimonio de la Humanidad, recuerdan al visitante por qué Oviedo es una visita imprescindible. Y como broche a estas celebraciones, la Cabalgata de Reyes, con más de medio siglo de historia, convierte la víspera del 6 de enero en un espectáculo único: un desfile lleno de encanto en el que tradición, belleza y emoción se dan cita en las calles de Oviedo.