Martos celebra la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén con catas, rutas y actividades para celebrar el orgullo olivarero

El recinto ferial de Martos acogerá a más de 100 expositores, la mayoría dedicados al aceite virgen extra temprano, pero también a la cosmética natural, la artesanía y los productos derivados del olivar. La demanda ha sido tan alta que la organización ha recibido más de 115 solicitudes de participación, lo que demuestra el auge de este sector y el interés que despierta en toda la provincia.