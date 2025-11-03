DIPUTACIÓN DE JAÉN
Martos celebra la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén con catas, rutas y actividades para celebrar el orgullo olivarero
El evento, con un centenar de expositores y más de 50 actividades, se celebrará el 8 y 9 de noviembre en Martos antes de viajar a Fuenlabrada del 14 al 16
Jaén vuelve a rendir homenaje a su mayor tesoro, el aceite de oliva virgen extra temprano. Los días 8 y 9 de noviembre, la ciudad de Martos se convertirá en el epicentro del olivar con la celebración de la XII Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén, organizada por la Diputación Provincial de Jaén.
Una cita que reúne más de un centenar de expositores, medio centenar de actividades y miles de visitantes que quieren vivir, oler y saborear el inicio de una nueva cosecha de 'oro líquido'.
Una fiesta para celebrar la excelencia del AOVE
De izquierda a derecha, Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén y Emilio Torres, alcalde de Martos durante la presentación de la XII Edición de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén 2025
El presidente de la Diputación, Paco Reyes, ha definido esta fiesta como “el mejor escaparate para los mejores aceites del mundo”, destacando el esfuerzo de agricultores y cooperativas “que apuestan por la calidad y la cosecha temprana”.
Martos, que ya acogió esta cita en 2019, vuelve a ser el corazón del evento. Su alcalde, Emilio Torres, subraya que esta fiesta “refuerza la imagen de la ciudad y su olivar, y pone en valor el trabajo de los productores locales que elaboran aceites tempranos de altísima calidad”.
El recinto ferial de Martos acogerá a más de 100 expositores, la mayoría dedicados al aceite virgen extra temprano, pero también a la cosmética natural, la artesanía y los productos derivados del olivar. La demanda ha sido tan alta que la organización ha recibido más de 115 solicitudes de participación, lo que demuestra el auge de este sector y el interés que despierta en toda la provincia.
Una experiencia para cada visitante
Todo aquel que se acerque a Martos durante este fin de semana, encontrará un programa repleto de propuestas para todos los gustos. Desde catas guiadas organizadas por las Denominaciones de Origen y el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida “Aceite De Jaén”, hasta visitas a almazaras, olivos centenarios y rutas cicloturistas por el Camino Natural Vía Verde del Aceite.
La música y el humor también tendrán su espacio, con actuaciones para toda la familia, y no faltarán los talleres gastronómicos, las degustaciones y los espacios de ocio para conocer los secretos del aceite más joven del año.
El sábado 8, la jornada arrancará con el tradicional desayuno molinero, una experiencia que invita a saborear distintos aceites tempranos recién elaborados. A continuación, el pregón oficial correrá a cargo del periodista Javier Ruiz, presentador del programa "Mañaneros de TVE", quien tiene raíces en Siles y una conexión especial con la provincia jiennense.
¿Qué hacer durante la Fiesta del Primer Aceite?
Si vas a visitar Martos, toma nota de algunos consejos para aprovechar al máximo esta experiencia:
- Prueba diferentes aceites: cada productor tiene su sello, su variedad y su historia, no hay dos iguales.
- Participa en las catas: aprenderás a distinguir aromas, sabores y matices del aceite temprano.
- Haz una visita guiada: las almazaras locales abren sus puertas para mostrar el proceso completo de producción.
- Descubre el entorno: Martos ofrece un casco histórico encantador y paisajes infinitos de olivos.
- Compra producto local: muchos expositores ofrecen aceites de edición limitada o cosmética artesanal basada en el AOVE.
- Aprovecha las actividades familiares: conciertos, espectáculos y rutas harán las delicias de pequeños y mayores.
Además, cada edición de la Fiesta del Primer Aceite cuenta con un Embajador del AOVE, figura que simboliza la unión entre Jaén y la cultura del aceite. Este año, el honor recae en Asís Martín de Cabiedes, presidente ejecutivo de Europa Press y productor del aceite ecológico "12.000 Royales", elaborado con la variedad "royal", autóctona de la Sierra de Cazorla.
Fuenlabrada acogerá la segunda parte
Tras su celebración en Martos, la Fiesta del Primer Aceite continuará su recorrido del 14 al 16 de noviembre en Fuenlabrada (Madrid). Allí, 35 expositores acercarán el sabor, la historia y la cultura del olivar jiennense al público madrileño, consolidando esta iniciativa como una de las más exitosas en la promoción del AOVE fuera de Andalucía.
Una cita que crece y refuerza el orgullo de Jaén
Cada año, la Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén crece en participación, visitantes y repercusión. Esta duodécima edición consolida un evento que no solo impulsa el turismo y la economía local, sino que también celebra la identidad de un territorio que ha hecho del olivar su forma de vida.
Martos, con su paisaje de olivos interminables, se convierte así en el escenario perfecto para disfrutar del mejor aceite del mundo, conocer a quienes lo elaboran y brindar por una nueva cosecha que promete ser tan brillante como su sabor.