El Mediterráneo más tranquilo se descubre en otoño

Y bajo esa superficie serena se esconde otro mundo igual de fascinante. En esta época, cuando el descenso de las temperaturas se nota en buena parte de la península, la costa murciana se convierte en la mejor alternativa para practicar buceo. Gracias a su situación geográfica y a las reservas marinas protegidas, las inmersiones son una de las grandes apuestas tanto para quienes ya conocen el lugar como para quienes lo descubren por primera vez.