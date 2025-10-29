El viaje interior que estabas buscando

Tres ciudades concentran siglos de historia y arte: Cáceres, Mérida y Guadalupe, todas Patrimonio de la Humanidad. En Cáceres, su casco histórico —uno de los mejor conservados de Europa— se ha convertido en escenario de rodajes y paseos que parecen transcurrir en otra época. Mérida, con su majestuoso Teatro Romano, sigue viva cada verano gracias a su festival de teatro clásico. Y en Guadalupe, el monasterio mudéjar guarda el eco de un pasado que unió culturas y océanos. Pero Extremadura no se queda en el pasado. El arte contemporáneo encuentra su espacio en el Museo Helga de Alvear, símbolo de una región que mira al futuro sin renunciar a sus raíces.