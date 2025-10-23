Viaje al corazón del Rioja sin salir de Logroño: ocho paradas imprescindibles

En Logroño, el enoturismo no exige largos desplazamientos ni rutas por carretera: basta caminar y disfrutar. En pocos minutos puedes pasar de una cata entre barricas centenarias a una bodega subterránea del Casco Antiguo, o disfrutar de una copa en un espacio de diseño contemporáneo. Todo forma parte del mismo relato: un Rioja que evoluciona sin perder su raíz. Y, por supuesto, todo maridado con la gastronomía local: tapas en la calle Laurel, pinchos creativos en San Juan, o una comida con vino en los restaurantes de vanguardia que han hecho de la capital riojana una referencia gastro.