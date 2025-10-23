Ocho bodegas para entender el Rioja sin salir de Logroño
Viaje al corazón del Rioja sin salir de Logroño: ocho paradas imprescindibles
Un viaje urbano por ocho bodegas únicas que resumen la esencia del Rioja en una sola ciudad. Porque en Logroño, el vino no se visita: se vive.
Logroño se ha convertido en uno de los destinos enoturísticos más singulares de España. Aquí, el vino no es una visita más: es parte del paisaje, de las costumbres y del ritmo diario. La ciudad concentra ocho bodegas abiertas todo el año, capaces de mostrar —sin salir del casco urbano— la diversidad y el carácter del Rioja más actual. Un plan perfecto para otoño es compartir con pareja o amigos una buena cata de vinos ... pero hay mucho más.
En Logroño, el enoturismo no exige largos desplazamientos ni rutas por carretera: basta caminar y disfrutar. En pocos minutos puedes pasar de una cata entre barricas centenarias a una bodega subterránea del Casco Antiguo, o disfrutar de una copa en un espacio de diseño contemporáneo. Todo forma parte del mismo relato: un Rioja que evoluciona sin perder su raíz. Y, por supuesto, todo maridado con la gastronomía local: tapas en la calle Laurel, pinchos creativos en San Juan, o una comida con vino en los restaurantes de vanguardia que han hecho de la capital riojana una referencia gastro.
Cultura del vino, sin filtros ni excusas
Visitar las bodegas de Logroño no es sólo una experiencia sensorial: es una inmersión en la cultura del vino. Aquí puedes participar en catas, conocer los procesos de elaboración, explorar calados históricos excavados en piedra o descubrir los matices que hacen del Rioja una denominación única en el mundo. Y es que cada bodega es una puerta de entrada a una historia distinta, pero todas comparten un hilo común: la pasión por el vino, la tierra y el equilibrio entre innovación y herencia.
Asi que si estás pensando en una escapada enoturística este otoño, Logroño es el plan perfecto, un destino que combina vino, cultura y gastronomía sin salir del centro. Logroño no es sólo la puerta de entrada al universo Rioja: es su corazón urbano, donde te esperan ocho bodegas singulares que te harán ver el Rioja con otros ojos: más cercano, más contemporáneo. Entre calles históricas, arquitectura moderna y el murmullo de las copas que se alzan cada día para brindar por un fin de semana para el recuerdo.
LAS BODEGAS
Ontañón: un templo consagrado al vino
A pocos minutos del centro urbano se encuentra Ontañón, un proyecto donde la elaboración convive con un imaginario artístico único. Esculturas monumentales, vidrieras y narrativa mitológica envuelven al visitante en una experiencia que convierte la cata en un pequeño ritual cultural.
Arizcuren: el Rioja más urbano y personal
Una microbodega situada en pleno corazón de Logroño donde Javier Arizcuren elabora vinos artesanales procedentes de viñedos familiares en la Sierra de Yerga. Variedades minoritarias y estilo contemporáneo que han conquistado las cartas de algunos de los principales restaurantes con estrella Michelin.
Viña Ijalba: el viñedo dentro de la ciudad
Pionera en vinos ecológicos en Rioja, Ijalba ofrece un recorrido insólito: pasear entre variedades autóctonas —algunas recuperadas del olvido— sin salir del entorno urbano. Historia viva del viñedo riojano y un pequeño museo natural a cielo abierto.
Franco-Españolas: historia centenaria a orillas del Ebro
Fundada en 1890 y situada junto al río Ebro, es la única bodega centenaria en el casco urbano de Logroño. Su propuesta va más allá de las visitas y catas: su agenda cultural con teatro, cine, moda y música es de reconocido prestigio. Tradición, innovación y memoria en un mismo espacio, ahora abierto al exterior a través de su renovado Muelle de Carga, una vinoteca desde donde disfrutar sin reservas del vino de Rioja.
Bodegas Olarra: arquitectura para sentir el vino
Obra de Juan Antonio Ridruejo, esta bodega es uno de los grandes hitos de arquitectura enológica de España. Su sala de barricas, con 111 cúpulas, crea un juego de luz y textura inolvidable: un espacio concebido para realzar el proceso de crianza y la emoción estética.
Marqués de Murrieta: la historia viva del Rioja
Primera bodega de la Denominación, encarna el equilibrio entre origen y futuro. La bodega fue fundada en 1852 y sus vinos están reconocidos como los mejores del mundo. El Castillo de Ygay, su bodega-museo fundacional y la nueva zona de elaboración conforman una experiencia enoturística que integra patrimonio, innovación y alta gastronomía.
Campo Viejo: un viaje monumental bajo tierra
A tan solo cinco kilómetros del centro, Campo Viejo sorprende por su arquitectura subterránea y sostenible. Su sala de barricas —con 70.000 unidades en un mismo espacio— es una de las más espectaculares del mundo. Una bodega diseñada para descubrir el vino desde la emoción espacial.
Marqués de Vargas: el espíritu château en Rioja
Rodeada de su propio viñedo, esta bodega encarna la filosofía del pago: Reservas y Grandes Reservas elaborados exclusivamente con uvas de la finca Pradolagar. Elegancia y identidad en un entorno íntimo y paisajístico.
Mini guía. Ocho bodegas, ocho experiencias
|Bodega
|Lo que la hace única
|Ontañón
|
Enoturismo con arte y mitología.
|Arizcuren
|
Microbodega urbana de autor.
|Viña Ijalba
|
Viñedo ecológico y variedades autóctonas.
|Franco-Españolas
|
Bodega centenaria con agenda cultural.
|Olarra
|
Icono arquitectónico del Rioja.
|Marqués de Murrieta
|
Historia fundacional y alta gastronomía.
|Campo Viejo
|
Bodega subterránea en aromonía entre la monumentalidad y la sostenibilidad.
|Marqués de Vargas
|
Concepto château rodeado de viñedo.
Bodegas de Logroño representa la diversidad.
Un proyecto integrado en la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.